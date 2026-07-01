Cod portocaliu de ploi și furtuni în 24 de județe și București

Potrivit ANM, avertizarea de tip cod portocaliu este valabilă între 1 iulie, ora 15:00 – 2 iulie, ora 06:00.

„În Banat, Crișana, vestul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia, Carpații Occidentali și cea mai mare parte a Carpaților Meridionali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin vijelii puternice cu rafale de 70-90 km/h și izolat de peste 100 km/h, averse torențiale, grindină de medii și posibil mari dimensiuni (2-5 cm) și frecvente descărcări electrice. În intervale scurte de timp (1-3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 25-40 l/mp și pe arii restrânse de peste 50-60 l/mp”, se arată în avertizarea de fenomene meteo extreme de la ANM.

Harta ANM cu județele României colorate cu portocaliu, galben și verde care arată zonele lovite de ploi torențiale și furtuni puternice între 1 și 2 iulie 2026
24 de județe se află sub incidența unui cod portocaliu de furtuni violente între 1 și 2 iulie 2026. Sursa foto: ANM.

Cod galben de instabilitate atmosferică în toată România până pe 3 iulie 2026

O altă avertizare meteo ANM de tip cod galben de instabilitate atmosferică valabilă pentru toată țara va intra în vigoare pe 2 iulie la ora 10:00 și va fi valabilă până pe 3 iulie 2026, la ora 10:00.

„Joi (2 iulie) vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în toate regiunile, ce se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (viteze la rafală de 50-70 km/h și izolat de peste 80 km/h) și grindină de mici dimensiuni (1-2 cm). În intervale scurte de timp (1-3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15-25 l/mp și pe arii restrânse de peste 30-40 l/mp”, au explicat meteorologii ANM.

Hartă ANM cu toate județele României colorate cu galben care arată un cod galben de instabilitate atmosferică, furtuni și ploi între 2 și 3 iulie 2026
Toată țara se va afla sub cod galben de instabilitate atmosferică între 2 și 3 iulie 2026. Sursa foto: ANM.

Cod portocaliu de caniculă și temperaturi de până la 37 de grade Celsius

Totodată, ANM a emis și o avertizare cod portocaliu de caniculă, valabilă astăzi, între orele 10:00 – 21:00.

„În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Moldova valul de căldură intens va persista, local va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 31-32 de grade în estul Transilvaniei și până în jurul a 37 de grade în nordul Crișanei și în nord-vestul Transilvaniei”, se arată în avertizarea ANM.

Harta României pe județe colorate cu portocaliu, galben și verde, care arată o avertizare de caniculă, pe 1 iulie 2026
Harta României de cod portocaliu și galben de caniculă și temperaturi extreme, pe 1 iulie 2026. Sursa foto: ANM.

Valul de căldură va persista și în intervalul 2 iulie, ora 10:00 – 2 iulie, ora 21:00, în Maramureș, Transilvania, nordul și centrul Moldovei.

„Joi (1 iulie) valul de căldură va persista, iar în Maramureș, Transilvania, nordul și centrul Moldovei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 31 și 34 de grade”, au mai explicat meteorologii ANM.

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