Emisiunea de la PRO TV în care a apărut Ana Maria Barnoschi după plecarea de la Kanal D: „Am continuat”

Chiar dacă au plecat de la Kanal D de aproximativ un an și jumătate, cei doi apar în continuare la postul de televiziune deținut de turci, deoarece în anul 2024 au fost filmate mai multe sezoane „Roata norocului”, care au fost difuzate în primăvara lui 2026 și primăvara lui 2026.

Între timp, Bursucu a semnat cu Antena 1, acolo unde a fost implicat în mai multe proiecte, asta după ce prezentatorul TV a avut oferte și de la alte posturi de televiziune.

În schimb, Ana Maria Barnoschi nu și-a pus semnătura pe un nou contract, însă recent a apărut într-o emisiune de la PRO TV. Mai exact, ea a putut fi văzută în weekend la „Fața la joc”, show difuzat în fiecare duminică, de la ora 13.00, și prezentat de Costin Ștucan și Cătălin Oprișan.

„Am cochetat cu sportul. Am făcut gimnastică sportivă cinci ani și jumătate. Am făcut atletism, adică săritura în lungime, garduri, am făcut și înot, dans sportiv un an și apoi am continuat cu dansul”, a spus Ana Maria Barnoschi în emisiunea de la PRO TV.

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În aceeași ediție a fost invitat și actorul Lucian Ghimiși, care a dezvăluit care este legătura lui cu sportul.

„Eu am făcut atletism viteză, eram mic și iute, acum nu mai scot timpi ca atunci, și fotbal. La fotbal nu am talent, dar am voință. Pe vremea mea, la Chimistul, Antilosport, Policolor și am încheiat la Național, fostul Progresul București, eram junior. Sunt la naționala artiștilor”, a afirmat actorul.

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