Anii 2020 au fost și continuă să fie îngrozitori. Pandemia (pentru care Partidul Comunist Chinez nu a plătit niciodată, de fapt, nici politic, nici economic) a accelerat nebunia în lume. 

Și nici pe Trump nu l-au lăsat să bea clor altfel decât din gură, pentru „show”-ul său planetar și dezgustător… 

Măsurile, uneori disproporționate și întotdeauna prost comunicate, au lovit atroce în multă, multă, prea multă populație. 

Și nu toți au disponibilitatea miliardarului Jobs (care e oale și ulcele de multă vreme deja) de a uita de trecut pentru a se gândi la viitor. 

Milioane au rămas blocați mintal în 2020-2021, când au fost nevoiți să se distanțeze de turmă și să-și spele mâinile cu săpun timp de un minut după fiecare ieșire din adăpost. 

Această mentalitate de asediu, întreținută mediatic (asta face media: rostogolește bulgărele care apare, oricare ar fi el), peste care s-au așezat totala incultură medicală, neîncrederea organică în autorități, delirul conspiraționist și puterea rețelelor sociale de a scoate la înaintare (cinste algoritmilor!) efectiv toate prostiile și toți proștii pământului, ne-a adus astăzi aici. 

Și tot nu avem nicio armă împotriva războaielor informatice purtate prin dezinformări, nu avem nicio armă împotriva absenței gândirii critice, boala severă cu care ies în lume (fie ea și virtuală) mai toți absolvenții de școală românească (ba chiar și cei care nu-și găsesc diplomele, ca Marcel de la Tecuci, mutat la Buzău). 

Extremismul politic a ieșit din mâlul execrabilei gestionări a pandemiei. Morții au fost mai mulți decât trebuiau să fie. Vaccinurile au rămas nefolosite și nota de plată neachitată, statul român vrea să fugă înainte să achite comanda, foarte românește, aș spune. 

Și peste toate intervine memoria selectivă. Pericolul e departe, așa că acum, totul pare o exagerare monstruoasă, de la amânarea Jocurilor Olimpice de la Tokyo și a Campionatului European de fotbal din 2020 la nunta Mărioarei cu Ginel de la Mizil. Și, firește, Soros e de vină.

Morților, Dumnezeu să-i ierte!, li se va face în curând de șapte ani, apoi tot mai puțini își vor mai aminti de ei – de realitatea lor.

Corpul medical a ieșit surmenat și și-a pierdut o mare parte din bruma de încredere pe care o mai aveau cetățenii în spitale și actul medical.

S-a schimbat felul în care ne raportăm la muncă, ne-au lovit războaiele (care au legătură cu reașezările de după pandemie), noi crize financiare și guvernările profund atinse de valahie, în care etern e doar Predoiu, acest „Singur Acasă” care rulează în buclă de când era Tăriceanu la al treilea mariaj sau ceva.

După pandemie, viața nu a revenit la normal. Conspiraționiștii au preluat microfonul și nu-l mai dau înapoi. Urlă acolo, în el, iar algoritmii îi scot la nesfârșit în față. 

Chiar și delirantul guru în izmene roșii s-a strecurat pe fereastra de oportunitate deschisă de combinația de lene de a gândi cu propriul cap, progres tehnologic și manipularea lui. 

Și peste toate, inevitabila cădere a IQ-ului în lume. Toate statisticile o arată și toate zilele noastre pe pământ o arată: oamenii sunt tot mai proști. E un fapt.

Și a mai venit și inteligența artificială să înlocuiască definitiv gândirea. Bun-venit în minunata lume nouă de după pandemie…

Dacă aș fi murit acum cinci ani și aș putea vedea totuși în continuare cum a ajuns lumea astăzi, nu, n-aș avea niciun regret. Degradarea e violentă, accelerată și răul cel mare abia urmează.

Toate acestea pentru că au fost distruse dialogul, încrederea, moderația, decența, bunul-simț. Lumea de dinainte de rețelele sociale cu boții, tiriboții și idioții lor cu tot…

Rezultatele la Evaluarea Națională 2026 au fost publicate cu o zi mai devreme!

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu.
ABONEAZĂ-TE Cristi Rogozanu
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ultima oră! S-a întâmplat acum câteva minute! E oficial! În plin haos politic, Sorin Grindeanu, liderul PSD, a făcut anunțul fulger
Viva.ro
Ultima oră! S-a întâmplat acum câteva minute! E oficial! În plin haos politic, Sorin Grindeanu, liderul PSD, a făcut anunțul fulger
Descoperire macabră făcută de DIICOT. Cine erau cele 401 persoane decedate, găsite îngropate pe un câmp din Bihor
Unica.ro
Descoperire macabră făcută de DIICOT. Cine erau cele 401 persoane decedate, găsite îngropate pe un câmp din Bihor
Adrian Nartea și soția lui, la un pas de divorț. Ce a dezvăluit actorul despre problemele din căsnicia lui: „Neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și…”
Elle.ro
Adrian Nartea și soția lui, la un pas de divorț. Ce a dezvăluit actorul despre problemele din căsnicia lui: „Neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și…”
gsp
„Diana-braziliana” a onorat pariul pierdut, în direct la TV: „Băi, dar le face! Eu nu am crezut”
GSP.RO
„Diana-braziliana” a onorat pariul pierdut, în direct la TV: „Băi, dar le face! Eu nu am crezut”
Anonimul care și-a vândut toate hainele pentru fiul bolnav a fost umilit public, iar acum a șocat istoria fotbalului!
GSP.RO
Anonimul care și-a vândut toate hainele pentru fiul bolnav a fost umilit public, iar acum a șocat istoria fotbalului!
Parteneri
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. 20 de poze neretușate, surprinse de paparazzi, la plajă
Libertateapentrufemei.ro
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. 20 de poze neretușate, surprinse de paparazzi, la plajă
A locuit în vile de lux în America și Snagov, dar stai să vezi cum arată casa din Dubai în care trăiește azi Reghe alături de Corina, Liam și Landon. Diferența e colosală!
Avantaje.ro
A locuit în vile de lux în America și Snagov, dar stai să vezi cum arată casa din Dubai în care trăiește azi Reghe alături de Corina, Liam și Landon. Diferența e colosală!
Andreea Esca, apariție rară alături de soț și copii. Ce proiect important a lansat vedeta Pro TV
Tvmania.ro
Andreea Esca, apariție rară alături de soț și copii. Ce proiect important a lansat vedeta Pro TV

Știri România

Ilie Bolojan asigură că PNL nu va susține o propunere de suspendare a lui Nicușor Dan: „Și așa încrederea în instituțiile din România e scăzută”
Politică 30 iun.
Ilie Bolojan asigură că PNL nu va susține o propunere de suspendare a lui Nicușor Dan: „Și așa încrederea în instituțiile din România e scăzută”
Ilie Bolojan atacă din nou PSD pentru moțiunea de cenzură prin care i-a fost dat jos Guvernul: „N-ai gândit pașii următori”
Politică 30 iun.
Ilie Bolojan atacă din nou PSD pentru moțiunea de cenzură prin care i-a fost dat jos Guvernul: „N-ai gândit pașii următori”
Parteneri
„Am mâncat parizer trei săptămâni după o zi de excursie”. Reportaj din județul unde vacanța e considerată o ironie
Adevarul.ro
„Am mâncat parizer trei săptămâni după o zi de excursie”. Reportaj din județul unde vacanța e considerată o ironie
Impactul economic produs în sportul românesc de modificările aduse Legii 4. Cum va fi afectat, de fapt, bugetul cluburilor. Video
Fanatik.ro
Impactul economic produs în sportul românesc de modificările aduse Legii 4. Cum va fi afectat, de fapt, bugetul cluburilor. Video
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Financiarul.ro
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Parteneri
Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp & Vanessa Paradis, și iubita ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi. FOTO
Elle.ro
Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp & Vanessa Paradis, și iubita ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi. FOTO
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt
Viva.ro
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt

Monden

Cine face regulile în familia Măruță? Eva și David, dezvăluiri despre părinții lor: „Mama e mai exigentă, dar într-un mod bun”
Stiri Mondene 30 iun.
Cine face regulile în familia Măruță? Eva și David, dezvăluiri despre părinții lor: „Mama e mai exigentă, dar într-un mod bun”
Ce spune Ilona Brezoianu despre al doilea copil: „Andrei are în plan"
Exclusiv
Stiri Mondene 30 iun.
Ce spune Ilona Brezoianu despre al doilea copil: „Andrei are în plan”
Parteneri
WOW! Mădălina Ghenea a apărut și toate privirile s-au mutat asupra ei! Rochia purtată în Sicilia a făcut-o una dintre cele mai fotografiate vedete ale serii
TVMania.ro
WOW! Mădălina Ghenea a apărut și toate privirile s-au mutat asupra ei! Rochia purtată în Sicilia a făcut-o una dintre cele mai fotografiate vedete ale serii
Circulaţia metrourilor pe Magistrala 1 la Piaţa Victoriei 2 este închisă, după ce staţia a fost inundată
ObservatorNews.ro
Circulaţia metrourilor pe Magistrala 1 la Piaţa Victoriei 2 este închisă, după ce staţia a fost inundată
Cum a pozat-o iubitul milionar pe Lidia Buble, în vacanță! Slipi tanga, sutien minuscul: „L-am rugat să îmi facă un video din spate...”
Libertateapentrufemei.ro
Cum a pozat-o iubitul milionar pe Lidia Buble, în vacanță! Slipi tanga, sutien minuscul: „L-am rugat să îmi facă un video din spate...”
Parteneri
Dan Petrescu, apariție rară: cum arată la 10 luni de la ieșirea din circuit
GSP.ro
Dan Petrescu, apariție rară: cum arată la 10 luni de la ieșirea din circuit
Celebra fană-topmodel a ieșit în stradă, după calificare: „Asta e pentru toți germanii!”
GSP.ro
Celebra fană-topmodel a ieșit în stradă, după calificare: „Asta e pentru toți germanii!”
Parteneri
Legea care schimbă jocul. Cum poate fi DEMIS acum un președinte al României
Mediafax.ro
Legea care schimbă jocul. Cum poate fi DEMIS acum un președinte al României
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Wowbiz.ro
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Wowbiz.ro
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Ce trebuie să pui pe mașină dacă vine grindina și nu ai garaj
Redactia.ro
Ce trebuie să pui pe mașină dacă vine grindina și nu ai garaj
Mai mulți elevi și profesori din Dorohoi au luat țeapă după ce au plătit zeci de mii de lei pentru o tabără care nu exista. Poliția a deschis o anchetă
KanalD.ro
Mai mulți elevi și profesori din Dorohoi au luat țeapă după ce au plătit zeci de mii de lei pentru o tabără care nu exista. Poliția a deschis o anchetă

Politic

Ilie Bolojan asigură că PNL nu va susține o propunere de suspendare a lui Nicușor Dan: „Și așa încrederea în instituțiile din România e scăzută”
Politică 30 iun.
Ilie Bolojan asigură că PNL nu va susține o propunere de suspendare a lui Nicușor Dan: „Și așa încrederea în instituțiile din România e scăzută”
Ilie Bolojan atacă din nou PSD pentru moțiunea de cenzură prin care i-a fost dat jos Guvernul: „N-ai gândit pașii următori”
Politică 30 iun.
Ilie Bolojan atacă din nou PSD pentru moțiunea de cenzură prin care i-a fost dat jos Guvernul: „N-ai gândit pașii următori”
Parteneri
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, dau o nouă lovitură. Unde bagă 12 milioane de euro cei mai bogați patroni din fotbalul românesc
Fanatik.ro
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, dau o nouă lovitură. Unde bagă 12 milioane de euro cei mai bogați patroni din fotbalul românesc
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație
Spotmedia.ro
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație