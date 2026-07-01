Anii 2020 au fost și continuă să fie îngrozitori. Pandemia (pentru care Partidul Comunist Chinez nu a plătit niciodată, de fapt, nici politic, nici economic) a accelerat nebunia în lume.

Și nici pe Trump nu l-au lăsat să bea clor altfel decât din gură, pentru „show”-ul său planetar și dezgustător…

Măsurile, uneori disproporționate și întotdeauna prost comunicate, au lovit atroce în multă, multă, prea multă populație.

Și nu toți au disponibilitatea miliardarului Jobs (care e oale și ulcele de multă vreme deja) de a uita de trecut pentru a se gândi la viitor.

Milioane au rămas blocați mintal în 2020-2021, când au fost nevoiți să se distanțeze de turmă și să-și spele mâinile cu săpun timp de un minut după fiecare ieșire din adăpost.

Această mentalitate de asediu, întreținută mediatic (asta face media: rostogolește bulgărele care apare, oricare ar fi el), peste care s-au așezat totala incultură medicală, neîncrederea organică în autorități, delirul conspiraționist și puterea rețelelor sociale de a scoate la înaintare (cinste algoritmilor!) efectiv toate prostiile și toți proștii pământului, ne-a adus astăzi aici.

Și tot nu avem nicio armă împotriva războaielor informatice purtate prin dezinformări, nu avem nicio armă împotriva absenței gândirii critice, boala severă cu care ies în lume (fie ea și virtuală) mai toți absolvenții de școală românească (ba chiar și cei care nu-și găsesc diplomele, ca Marcel de la Tecuci, mutat la Buzău).

Extremismul politic a ieșit din mâlul execrabilei gestionări a pandemiei. Morții au fost mai mulți decât trebuiau să fie. Vaccinurile au rămas nefolosite și nota de plată neachitată, statul român vrea să fugă înainte să achite comanda, foarte românește, aș spune.

Și peste toate intervine memoria selectivă. Pericolul e departe, așa că acum, totul pare o exagerare monstruoasă, de la amânarea Jocurilor Olimpice de la Tokyo și a Campionatului European de fotbal din 2020 la nunta Mărioarei cu Ginel de la Mizil. Și, firește, Soros e de vină.

Morților, Dumnezeu să-i ierte!, li se va face în curând de șapte ani, apoi tot mai puțini își vor mai aminti de ei – de realitatea lor.

Corpul medical a ieșit surmenat și și-a pierdut o mare parte din bruma de încredere pe care o mai aveau cetățenii în spitale și actul medical.

S-a schimbat felul în care ne raportăm la muncă, ne-au lovit războaiele (care au legătură cu reașezările de după pandemie), noi crize financiare și guvernările profund atinse de valahie, în care etern e doar Predoiu, acest „Singur Acasă” care rulează în buclă de când era Tăriceanu la al treilea mariaj sau ceva.

După pandemie, viața nu a revenit la normal. Conspiraționiștii au preluat microfonul și nu-l mai dau înapoi. Urlă acolo, în el, iar algoritmii îi scot la nesfârșit în față.

Chiar și delirantul guru în izmene roșii s-a strecurat pe fereastra de oportunitate deschisă de combinația de lene de a gândi cu propriul cap, progres tehnologic și manipularea lui.

Și peste toate, inevitabila cădere a IQ-ului în lume. Toate statisticile o arată și toate zilele noastre pe pământ o arată: oamenii sunt tot mai proști. E un fapt.



Și a mai venit și inteligența artificială să înlocuiască definitiv gândirea. Bun-venit în minunata lume nouă de după pandemie…



Dacă aș fi murit acum cinci ani și aș putea vedea totuși în continuare cum a ajuns lumea astăzi, nu, n-aș avea niciun regret. Degradarea e violentă, accelerată și răul cel mare abia urmează.

Toate acestea pentru că au fost distruse dialogul, încrederea, moderația, decența, bunul-simț. Lumea de dinainte de rețelele sociale cu boții, tiriboții și idioții lor cu tot…

Rezultatele la Evaluarea Națională 2026 au fost publicate cu o zi mai devreme!

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