Ce trebuie să știe elevii. Reguli în sala de examen

Cât durează probele

Timpul alocat fiecărei probe scrise este de trei ore, calculat din momentul distribuirii subiectelor. Elevii pot părăsi sala doar după o oră și jumătate, fără a lua subiectele cu ei. În situații obiective, neimputabile candidatului, în care se decide anularea/rescrierea lucrării în centrul de examen, timpul destinat redactării lucrării scrise se poate prelungi, cu cel mult 1 oră, conform unei proceduri elaborate de către Comisia Națională de Bacalaureat.

Corectarea greșelilor

Elevii au posibilitatea de a corecta greșelile prin tăierea răspunsului eronat cu o linie orizontală și scrierea variantei corecte alături. Aceeași regulă se aplică și în cazul subiectelor tip grilă, unde răspunsul greșit poate fi tăiat, iar cel corect încercuit. Totuși, multiple corecturi pot crea confuzie, așa că ultima variantă trebuie să fie clar evidențiată pentru a evita neînțelegeri în procesul de evaluare.

Corectarea lucrărilor

Datele personale ale elevilor nu vor fi sigilate manual, ci vor fi anonimizate automat pe platforma de evaluare. Potrivit procedurii, colțul din dreapta sus al primei foi tipizate, conținând datele personale ale elevului, nu se sigilează, anonimizarea se face automat în platforma destinată evaluării digitalizate.

La finalul probei, lucrările sunt scanate și verificate pentru a corespunde cu borderoul de predare. Evaluarea este realizată de doi profesori din țară, iar dacă diferența dintre note depășește un punct, lucrarea este reevaluată de alți doi profesori. Nota finală este calculată luând în considerare cele patru note, după eliminarea celor două note extreme, ca medie aritmetică având două zecimale, fără rotunjire, a celor două note-valori centrale.

O noutate importantă anunțată de reprezentanta ISMB vizează corectarea digitalizată a lucrărilor. În contextul în care în anii precedenți procesul de scanare a generat uneori blocaje tehnice care i-au ținut pe elevi blocați pe scaune la orele amiezii, anul acesta protocolul a fost modificat.

„Procesul de evaluare se realizează digitalizat, lucrările sunt scanate de către comisie (…). Nu este nevoie ca elevii să aștepte în cazul în care vor fi din nou întâmpinate dificultăți. Noi sperăm că nu se va întâmpla, dar dacă apare o problemă, se ocupă personalul din centrul de examen. Nu este nevoie să supunem elevii unor perioade de așteptare extrem de lungi în căldură”, a subliniat Camelia Lepădat.

Reguli pentru elevi în sala de examen

Se interzice intrarea în sălile de examen cu ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete. Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate în sala stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop nu sunt primiți în examen.

Se interzice candidaților să aibă asupra lor căști audio, precum și orice alte mijloace electronice de calcul, de comunicare sau care permit conectarea la internet. Se interzice candidaților să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

Elevii care încalcă regulile sunt declarați „eliminați din examen”, fără posibilitatea recunoașterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. Acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului național de bacalaureat.

Măsuri anticaniculă pentru Bacalaureat 2026

Pentru a evita sincopele organizatorice, ISMB a rezumat principalele reguli de conduită și logistica adaptată pentru valul de căldură:

  • Ora limită de acces: Intrarea candidaților în sălile de examen se încheie strict la ora 8:30. Probele încep la ora 9:00, iar respectarea graficului este esențială pentru evitarea aglomerației la orele dimineții.
  • Hidratare garantată: Fiecare centru de examen este dotat cu dozatoare de apă prin grija primăriilor de sector. Elevii au voie să intre în săli cu sticle de apă pentru uz individual.
  • Climatizare: Se vor folosi cu prioritate sălile dotate cu aer condiționat fix. În școlile unde acestea lipsesc, confortul termic va fi asigurat cu ventilatoare și aparate mobile de climatizare.
  • Obiecte interzise: Este strict interzis accesul cu manuale, notițe, telefoane mobile, tablete sau ceasuri inteligente. Încălcarea regulii atrage eliminarea directă, indiferent dacă dispozitivele au fost folosite sau nu.

Bacalaureat 2026. Calendarul examenelor din toamnă

Elevii care, din diferite motive, nu au susținut proba din iarnă- vară a Bacalaureatului mai au o șansă în toamnă. Această sesiune nu a suferit nici o modificare față de anii trecuți și se desfășoară după următorul calendar:

  • 14-21 iulie 2026 Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe
  • 3-4 august 2026 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
  • 4 – 5 august 2026 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
  • 6 – 7 august 2026 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
  • 5 – 6 august 2026 Evaluarea competențelor digitale – proba D
  • 10 august 2026 Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă
  • 11 august 2026 Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
  • 12 august 2026 Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă
  • 13 august 2026 Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă
  • 18 august 2026 Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14.00 – 18.00)
  • 19-20 august 2026 Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor
  • 20-21 august 2026 Soluționarea contestațiilor
  • 24 august 2026 Afișarea rezultatelor finale

Rezultatele la Evaluarea Națională 2026 au fost publicate cu o zi mai devreme!

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