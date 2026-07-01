„În ultima perioadă am primit foarte multe întrebări despre viața mea personală și cred că este momentul să clarific acest aspect. Da, este adevărat. Eu și soțul meu mergem pe drumuri separate. Vă mulțumesc pentru înțelegere și pentru faptul că îmi respectați intimitatea.

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În acest moment nu îmi doresc să ofer mai multe detalii și sper să imi fie respectată această alegere”, a fost mesajul transmis de sora lui Culiță Sterp.

La începutul acestui an, Ileana a vorbit deschis despre relația pe care o are cu soțul ei, recunoscând că lucrurile nu sunt tocmai roz în căsnicia lor.

Primele zvonuri legate de divorțul dintre Ileana Sterp și Daniel Aloman au apărut în urmă cu doar câteva luni, când sora lui Culiță Sterp s-a mutat lângă casa mamei sale împreună cu cei doi copii, însă fără soțul ei.

Cum și-a cunoscut Ileana Sterp soțul

În urmă cu ceva timp, Ileana Sterp povestea cum s-a cunoscut cu soțul ei, Daniel. „Ne-am cunoscut și după trei luni a fost ziua mea de naștere. Atunci mi-a pus inelul pe deget și cam asta a fost (…) Ne-am cunoscut la mare, el era prieten cu Culiță. Eu eram singură, Culiță era și el singur după o despărțire și am mers amândoi la mare.

Inițial eu nu am vrut să merg, dar în fine m-am dus. Acolo Dani era și el cu o gașcă în vacanță și așa ne-am întâlnit. Ne-am plăcut din prima. A existat o chimie de la prima întâlnire. El nu își mai lua privirea de la mine. Ne-am întâlnit seara la cină și eram destul de mulți. Acolo, el era chiar în fața mea la masă și nu își mai lua ochii de la mine.

Am mers apoi într-un club unde am dansat și eu m-am îndrăgostit de mișcările lui, de dansul lui. Îi place foarte mult să danseze și dansează foarte bine. Ne-am atras unul pe altul și apoi am tot vorbit, ne-am întâlnit. El a fost foarte hotărât de la început”, a mai povestit Ileana Sterp, în urmă cu ceva timp, în emisiunea Corneliei Ionescu.

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