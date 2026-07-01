Examenul a fost amânat cu o zi prin ordin de ministru și reprezintă o măsură cu caracter excepțional, luată pe fondul avertizărilor meteo extreme generate de valul de căldură.

Câți elevi dau BAC-ul

Pentru prima sesiune a examenului de Bacalaureat din 2026, s-au înscris aproximativ 131.000 de absolvenți de liceu la nivel național (116.000 provin din promoția curentă, în timp ce aproximativ 15.000 sunt absolvenți ai promoțiilor anterioare). Dintre aceștia, circa 122.319 de candidați au confirmat înscrierea și au fost prezenți la prima probă scrisă (Limba și literatura română).

Deoarece istoria este materie obligatorie pentru profilul umanist, un număr semnificativ (zeci de mii) dintre aceștia susțin proba scrisă la Istorie.

Potrivit datelor INS, numărul absolvenților de învățământ liceal a scăzut considerabil, cu 17% într-un an, de la 149.900 în 2023-2024 la 124.400 în 2024-2025.

Programa Bacalaureat istorie 2026

Programa de examen este realizată în conformitate cu prevederile programelor şcolare în vigoare. Subiectele pentru examenul de bacalaureat 2026 evaluează competenţele dezvoltate pe parcursul învăţământului liceal şi se elaborează în baza prezentei programe.

Programa de bacalaureat 2026 pentru istorie este prevăzută în Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4800/2010 privind aprobarea listei disciplinelor şi a programelor pentru examenul de bacalaureat – 2011.

Programă istorie Bac 2026 – competențe de evaluat

1. Utilizarea eficientă a comunicării şi a limbajului de specialitate

2. Exersarea demersurilor şi acţiunilor civice democratice 2.1. Extragerea informaţiei esenţiale dintr-un mesaj 2.2. Descoperirea constantelor în desfăşurarea fenomenelor istorice studiate

3. Aplicarea principiilor şi a metodelor adecvate în abordarea surselor istorice 3.1. Selectarea şi comentarea surselor istorice pentru a susţine/ combate un punct de vedere 3.2. Descoperirea în sursele de informare a perspectivelor multiple asupra evenimentelor şi proceselor istorice 3.3. Analiza diversităţii sociale, culturale şi de civilizaţie în istorie pornind de la sursele istorice

4. Utilizarea surselor istorice, a metodelor şi a tehnicilor adecvate istoriei pentru rezolvarea de probleme

Subiecte istorie simulare Bacalaureat 2026

Elevii de clasa a XII-au care au susținut proba obligatorie a profilului la Istorie la simularea Bac 2026 au avut de scris un eseu despre statul român în a doua jumătate a secolului al XIX-lea – primele trei decenii ale secolului al XX-lea.

La istorie au dat examen elevii de la filiera teoretică, profil umanist, toate specializările, filiera vocaţională – profil artistic, toate specializările – profil sportiv, toate specializările – profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar, educator-puericultor – profil teologic, toate specializările.

Subiectul I a avut mai multe cerințe pe baza a două texte suport: I.A. Pop, I. Bolovan, Marea istorie ilustrată a României și a Republicii Moldova; K. Hitchins, Scurta istorie a României.

La subiectul al III-lea, candidații au avut să elaboreze, în aproximativ două pagini, un eseu despre despre statul român în a doua jumătate a secolului al XIX-lea – primele trei decenii ale secolului al XX-lea, având în vedere următoarele:

menționarea a două măsuri de politică internă care au contribuit la constituirea și consolidarea statului român în perioada 1860-1865;

precizarea constituției adoptate în statul român, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și menționarea a două aspecte referitoare la prevederile acesteia;

prezentarea unui fapt istoric desfășurat în Transilvania, în anul 1918, pentru realizarea României Mari;

formularea unui punct de vedere referitor la politica internă a României în perioada 1919-1927 şi susţinerea acestuia printr-un argument istoric.

Subiectele de anul trecut

Absolvenții de liceu care au susținut examenul de Bacalaureat 2025 la Istorie au avut de scris un eseu despre constituirea și evoluția statului român în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea.

Subiectul I a conținut cerințe bazate pe două texte: unul din „Diplomația” de H. Kissinger și altul din „Istoria Europei”de J. Carpentier.

La Subiectul II, candidații au avut de analizat un fragment din „Marea istorie ilustrată a României și a Republicii Moldova”, de I. A. Pop și I. Bolovan. Pe baza acestuia, au fost 6 cerințe, ultima fiind o argumentare a afirmației conform căreia, la începutul secolului al XVII-lea, au avut loc acțiuni care slăbeau instituția domniei în Moldova.

Subiectul III a solicitat un eseu de două pagini, despre evoluția statului român între 1857 și 1918, cu următoarele puncte:

O acțiune desfășurată de români între 1857-1859;

O măsură adoptată în România între 1861-1866 și două aspecte ale acesteia;

Două fapte istorice din perioada 1875-1885 în care a fost implicată România;

Un punct de vedere despre politica externă a României între 1916-1918, susținut cu un argument istoric.

Reguli și interdicții la Bacalaureat 2026

Ministerul Educației a stabilit o serie de reguli stricte pentru desfășurarea examenului:

Candidații vor folosi doar cerneală sau pastă albastră pentru completarea lucrărilor

Pentru scheme și desene se va utiliza doar creion negru

Este interzisă introducerea în sălile de examen a oricăror obiecte personale (ghiozdane, telefoane, tablete etc.)

Comunicarea între candidați sau cu exteriorul este strict interzisă

Încălcarea acestor reguli poate duce la eliminarea din examen și interdicția de participare la următoarele două sesiuni ale Bacalaureatului.

Pentru identificare și pentru a putea intra în sala de examen la Bacalaureat 2026, candidații vor avea nevoie de un act de identitate valid. Înainte de a primi subiectele, elevii primesc explicații din partea profesorilor asistenți despre cum se desfășoară examenul și despre cum să completeze datele personale pe foaia tipizată.

Mai exact, elevii primesc o coală de hârtie tipizată, pe care își scriu cu majuscule numele, prenumele tatălui, toate prenumele personale, în ordinea în care sunt trecute în actul de identitate și vor completa citeț celelalte date de pe colțul ce urmează a fi lipit.

Se foloseşte numai hârtia distribuită candidaților de către asistenţi. Dacă este nevoie să corecteze o greșeală, elevul taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală. Elevii pot părăsi sala, doar dacă predau lucrarea scrisă și semnează pentru predarea acesteia, cel mai devreme după o oră și jumătate.

Reguli stricte și măsuri anticăldură

Pentru a evita sincopele organizatorice, ISMB a rezumat principalele reguli de conduită și logistica adaptată pentru valul de căldură:

Ora limită de acces: Intrarea candidaților în sălile de examen se încheie strict la ora 8:30 . Probele încep la ora 9:00, iar respectarea graficului este esențială pentru evitarea aglomerației la orele dimineții.

Intrarea candidaților în sălile de examen se încheie strict la . Probele încep la ora 9:00, iar respectarea graficului este esențială pentru evitarea aglomerației la orele dimineții. Hidratare garantată: Fiecare centru este dotat cu dozatoare de apă prin grija primăriilor de sector. Elevii au voie să intre în săli cu sticle de apă pentru uz individual.

Fiecare centru este dotat cu dozatoare de apă prin grija primăriilor de sector. Elevii pentru uz individual. Climatizare: Se vor folosi cu prioritate sălile dotate cu aer condiționat fix. În școlile unde acestea lipsesc, confortul termic va fi asigurat cu ventilatoare și aparate mobile de climatizare.

Se vor folosi cu prioritate sălile dotate cu aer condiționat fix. În școlile unde acestea lipsesc, confortul termic va fi asigurat cu ventilatoare și aparate mobile de climatizare. Obiecte interzise: Este strict interzis accesul cu manuale, notițe, telefoane mobile, tablete sau ceasuri inteligente. Încălcarea regulii atrage eliminarea directă, indiferent dacă dispozitivele au fost folosite sau nu.

Evaluarea și afișarea rezultatelor

Evaluarea lucrărilor se va realiza prin intermediul unei platforme digitale dedicate. Primele rezultate vor fi comunicate pe 7 iulie, utilizându-se coduri individuale pentru anonimizarea candidaților.

Rezultatele finale vor fi afișate pe 13 iulie, atât pe pagina dedicată examenului, cât și pe site-urile inspectoratelor școlare, unde vor rămâne disponibile timp de doi ani.

Condiții de promovare

Să susțină toate probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale

Să participe la toate probele scrise

Să obțină minimum nota 5 la fiecare probă scrisă

Să aibă o medie de cel puțin 6 la probele scrise

Rezultatele la Evaluarea Națională 2026 au fost publicate cu o zi mai devreme!

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