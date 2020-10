Fiul lui Sorin Bontea și-a făcut tatăl mândru. Mesajul transmis de juratul Chefi la cuțite. „Iulian a devenit campion la A1”

„Sunt mândru tare!! Iulian Bontea este campion la clasa A1 în Romanian Endurance Series. Bravo, băiatul meu!”, a scris Sorin Bontea pe contul de socializare.

Așa cum era de așteptat, mesajele au curs lanț. Mulți dintre prietenii virtuali au fost uimiți să vadă cât de bine seamănă Iulian cu tatăl lui.

Celebrul bucătar de la Antena 1 are o familie foarte frumoasă, este căsătorit de 25 de ani și are doi copii, o fată de 16 ani și un băiat de 22.

Miruna Bontea calcă pe urmele tatălui său și visul ei este să ajungă un cofetar de succes.

Este responsabilă cu desertul familiei, iar în trecut a apărut în cadrul emisiunii „Chefi la cuţite, pentru a-i pregăti tatălui ei prăjitura preferată, moment care l-a emoționat pe chef Bontea până la lacrimi.

Și dacă Miruna calcă pe urmele tatălui său, Iulian, fiul chef-ului are o pasiune care nu are nici o legătură cu meseria lui Sorin Bontea. Iulian are 22 de ani și face box, fiind susținut la competițiile sportive de toată familia. Tânărul pugilist al familiei Bontea e pasionat și de karting.

