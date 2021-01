Fiul lui Ștefan Bănică Jr. participă la „Te cunosc de undeva”, în noul sezon. Ce spune despre relația cu Emilia Popescu. „Este o experiență”

Mirela Vaida abia aşteaptă să păşească în jocul transformărilor: „Culmea, nu sunt prezentator!”, a glumit artista, completând: „aş fi putut să fiu poate în juriu, dar nu mă bag, pentru că Ozana şi Andreea fac treabă foarte bună, aşa că mă las pe mâna lor.

Mă simt ca la şcoală, într-a XII-a, parcă învăţăm pentru bacalaureat, ne interesează concurenţa, care e mai bun, ce i-a picat fiecăruia, ce note avem, cum ne înţelegem, cine cui dă puncte.

Contează să ne simţim bine, să dăm totul pe scenă şi să ne bucurăm de momentele astea superbe, pentru că atmosfera de la Te cunosc de undeva! e tot timpul de sărbătoare!”.

Nici Pepe nu este străin de atmosfera show-ului: „Mă simt ca acasă aici şi e o perioadă în care chiar aveam nevoie de experienţa acestui show, care mă motivează să mă distrez şi să fiu cât se poate de vesel, iar atunci şi lucrurile din viaţa mea se întâmplă mult mai frumos.

Am venit aici ca să mă bucur, nu ca să câştig, pentru că am câştigat deja de două ori şi aş fi putut câştiga de încă două.

Dar nu clasamentul e important, ci să te bucuri pentru fiecare rol pe care îl ai, pentru fiecare coleg pe care îl vezi că se transformă, pentru că Te cunosc de undeva! e un show care te motivează să evoluezi!”, a declarat artistul.

Pentru prima oară participant la un astfel de show, Radu Ştefan Bănică a primit cu bucurie propunerea de a participa în sezonul cu numărul şaisprezece.

„Show-ul Te cunosc de undeva este o experienţă artistică importantă, o mare provocare pentru mine, care sunt la început de drum. În această emisiune sunt pus în multe ipostaze în care nu m-aş fi gândit vreodată că voi fi.

Mă bucur că mă descurc bine şi că am nişte colegi extraordinari în acest show.

Iar în Emilia Popescu, pe care o cunosc de când eram mic, găsesc un adevărat sprijin, mă ajută cu sfaturi, la fel cum face şi în piesa de teatru „Totul în grădină”, în care jucăm la Teatrul de Comedie, în regia domnului Victor Ioan Frunză”, a declarat Radu Ştefan, potrivit okmagazine.

Pentru Emilia Popescu, proiectul Te cunosc de undeva! înseamnă întâi de toate bucuria întoarcerii la prima sa dragoste.

„Sunt bucuroasă să mă întorc la prima mea dragoste, televiziunea, doar că sunt singură, fără partenerul meu. Am urmărit show-ul, e o provocare, din toate punctele de vedere şi abia aştept să împărtăşiţi cu noi experienţa aceasta!”.

Cristina Vasiu îşi dorea de multã vreme sã facã parte din distribuţia transforming show-ului: “Am primit propunerea cu un entuziasm extraordinar, pentru că de câţiva ani îmi doream să fac parte din proiectul ăsta, si iată că acum, după X Factor, am primit vestea cea mare. Am fost în extaz!

Nu îmi venea să cred că se întâmplă, că am ajuns aici şi că voi putea să fac atât de multe lucruri frumoase, să interpretez atât de multe personaje şi să răspund tuturor provocărilor.

Muzical consider că am demonstrat ceea ce a fost de demonstrat, iar acum am mai multe categorii de îmbinat, şi actoria, şi muzica şi distracţia. Va fi pe cât de complicat, pe atât de frumos!”.

Sezonul cu numărul 16 vine cu multe surprize pentru telespectatori. Cuplul format chiar pe scena transforming show-ului, Liviu şi Andrei, se va destrăma tot aici. De data aceasta, cei doi vor face echipă cu Ana Baniciu şi Raluka

