Fiul lui Vlad Miriță, actor la doar 4 ani. Puștiul apare în cel mai nou clip lansat de reprezentantul României la Eurovision, „E Frumos de Crăciun”

Este, de asemenea, un nou prilej care să ne facă să simțim recunoștință pentru ceea ce avem și dorința de a-i ajuta pe cei care nu sunt chiar atât de norocoși.

Piesa „E Frumos de Crăciun” este fundalul muzical perfect pentru reuniunile de familie de care cu toții ne vom bucura în perioada magică a sărbătorilor de iarnă.

Melodia este natural completată de un videoclip poveste, clip care „se bucură” de prezența fiului artistului, micuțul Iustin care are 4 ani și este, aici, într-un rol asociat cu Kevin din „Singur acasă”.

„Cadrele din exterior au fost filmate în prima zi a Târgului de Crăciun din Sibiu. Tot ce înseamnă interior, au fost trase la Târgu Mureș, unde, între două concerte, am înregistrat și piesa „E Frumos de Crăciun”, cu echipa Republic Production.

Recomandări Germania anunță că a dejucat o lovitură de stat, plănuită de extremiști, inclusiv foști militari. 25 de oameni au fost arestați

„Mi-a plăcut mult piesa încă de când am primit demo-ul, dar nu apucasem să o repet. Am, însă, o reținere în a repeta piesele, înainte de studio, pentru că simt că mă obișnuiesc prea mult cu ele și pierd emoția… așa că îmi place să intru în studio să am și câteva dificultăți, să fiu surprins de un pasaj poate mai dificil sau de elemente noi la care n-am fost atent în momentul în care am ascultat demo-ul. Una este să asculți o piesă, alta este să o cânți. Atunci când o cânți, ea își descoperă și micile detalii, care mai de care mai surprinzătoare.”, declară Vlad Miriță.

Despre Vlad Miriță

Vlad Miriță a reprezentat România la Eurovision, în ediția 2008, iar astăzi este membru component al Corului Madrigal. În vara acestui an, tenorul s-a bucurat alături de oameni dragi și prieteni de unul dintre cele mai importante evenimente din viața de artist.

Sărbătorirea a 20 de ani de carieră, care a fost marcată de un concert aniversar Vlad Miriță și prietenii, printre invitați numărându-se Paula Seling, Marcel Pavel, Gabriel Cotabiță sau Ozana Barabancea. Evenimentul a fost organizat în orașul natal al artistului, Târgoviște.

