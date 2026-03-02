Cuprins:
După separarea de tatăl celor doi băieți ai săi, Flavia a fost discretă în privința vieții personale și nu s-a afișat cu alți parteneri. Situația s-a schimbat însă în momentul în care a început să apară tot mai des alături de Andrei Ciobanu, iar relația lor a evoluat rapid. Cei doi au bifat deja mai multe vacanțe împreună, inclusiv alături de copii, semn că legătura dintre ei este una solidă.
Copiii Flaviei Mihășan, vacanță în Spania alături de Andrei Ciobanu
Recent, Flavia Mihășan s-a întors dintr-o vacanță în Spania, în Gran Canaria, unde a petrecut timp de calitate alături de Andrei și de cei doi băieței. A fost prima escapadă mai lungă în care micuții au călătorit împreună cu actualul partener al mamei lor, iar experiența a fost una extrem de reușită. Vedeta spune că Andrei se înțelege minunat cu copiii, se joacă cu ei, le acordă atenție și este implicat în activitățile lor, lucru care o face extrem de fericită.
„Am fost în vacanță în Insulele Canare, în Gran Canaria. A fost foarte frumos, a fost foarte cald. Am stat la piscină toată ziua, am înotat, ne-am bronzat. Am stat o săptămână, în vacanța copiilor. S-au bucurat tare, chiar nu mai voiau să se întoarcă. De când ne-am întors, mă întreabă în fiecare zi când ne întoarcem. Ei nu sunt mari fani ai zăpezii, nici eu nu sunt, așa că s-a moștenit. Nu ne-am planificat următoarea vacanță, la noi depinde foarte mult de programul lor, iar vacanța aceasta am planificat-o cu o săptămână înainte. Nu știam unde să mergem și, până la urmă, am zis să venim aici. Noi nu prea ne planificăm din timp”, a spus Flavia Mihășan pentru Spynews.ro.
Și a continuat: „Am mai fost într-o vacanță cu copiii și Andrei, am fost mai puține zile și aici, la noi, în țară, iar aceasta a fost prima vacanță mai lungă alături de Andrei și de copii. Noi suntem împreună de ceva timp, iar, bineînțeles, cei mici știu și se bucură foarte tare. E o armonie și așa a fost de la început. Andrei are foarte multă răbdare cu ei, se joacă cu ei, le spune povești, se plimbă cu ei. Mai ales că sunt și băieți, s-au lipit foarte repede. Mai face și glume, mai are și talentul ăsta”.
Ce spune Flavia Mihășan despre căsătorie
Dacă în trecut nu considera căsătoria o prioritate, acum perspectiva s-a schimbat complet. Flavia mărturisește că, dacă Andrei Ciobanu ar cere-o în căsătorie, ar spune „DA” fără să stea pe gânduri. În același timp, îl descrie pe iubitul ei drept imprevizibil și este convinsă că momentul cererii nu va fi unul convențional, ci o surpriză totală.
„Ar fi «DA» răspunsul, dar n-ar face lucrurile atât de previzibil el. Adică nu mă aștept la așa ceva. Mă aștept să fie, probabil, pe stradă, într-o marți, adică așa. Nu ar fi de ziua mea, de ziua lui, de Revelion, de Crăciun, într-o zi la care să mă aștept”, a mai zis Flavia Mihășan.
Pentru vedetă, dorința de a deveni mireasă este o noutate absolută. Ea recunoaște că abia acum se simte pregătită emoțional pentru acest pas și că ideea unei nunți nu i-a fost niciodată atât de dragă ca în prezent.
„Nu am fost până acum căsătorită, dar da, cred că sunt pregătită de data asta. Îmi doresc să port rochia de mireasă, e pentru prima oară când îmi trece prin cap serios. Nu e că am fost împotrivă sau ceva, dar întotdeauna am considerat că nu contează, că nu e important actul, ci importantă e relația, raportul, dar acum, sincer, cred că ar merge”, a mai spus ea.
