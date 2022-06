Flavia Mihășan este mama a doi băieți și arată extrem de bine. Cele două sarcini nu și-au lăsat deloc amprenta asupra siluetei fostei asistente TV, ba chiar este mai slabă decât înainte de a deveni mamă. Ea susține că cei doi copii o țin mereu în mișcare și nu au când să se depună kilogramele. Fosta colegă a lui Dani Oțil și a lui Răzvan Simion este de părere că și faptul că a făcut sport toată viața a ajutat-o.

„Îmi place să glumesc și să spun că arăt așa, pentru că alerg de la un copil la altul, ceea ce nu este departe de adevăr. Nu știu, probabil că este și genetic și faptul că am făcut sport toată viața și între sarcini am făcut sport și fac și acum, nu atât de mult pentru că am doi copii”, a declarat Flavia Mihășan pentru VIVA!

Flavia nu știe câte kilograme are, iar uneori face glume despre greutatea ei. „Cine are timp să se cântărească? Pe bune. De obicei am o trotinetă sau niște lăptic în biberon și probabil de aceea mă ia și liftul. Acum sunt mai slabă decât cum arătam înainte să rămân gravidă”, a mai spus fosta asistentă TV.

Ce mănâncă Flavia Mihășan pentru a se menține

Deși nu se abține de la mâncare, Flavia Mihășan nu mănâncă niciodată după ora 22. Dansatoarea este mereu activă, pentru că viața cu doi copii este foarte solicitantă.

„Eu mănânc ca și înainte, numai că, știi cum e cu doi copii, unul are nevoie de ceva, celălalt de altceva, și efectiv faci slalomul acesta de la unul la celălalt. Cred că efectiv este ideea asta că nu te mai interesează dacă te îngrași sau nu și atunci nu te mai îngrași.

Eu mănânc destul de mult, nu mă abțin de la nimic, credeți-mă și uite! Spre exemplu, dimineață am mâncat cereale din ovăz cu banane, mai târziu un măr, iar înainte să plec am mâncat o brioșă cu multă ciocolată, din aceea de care, vezi Doamne, dacă mănânci o astfel de brioșă nu mai mănânci nimic toată ziua. E adevărat că nu mănânc noaptea, după ora 22.00 niciodată. Copiii mănâncă la 19.00 și după aceea mănânc și eu”, a conchis Flavia.

