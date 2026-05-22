Pianista și profesoara Alina Pavalache s-a născut pe data de 8 iulie 1962 și s-a stins din viață, pe 20 mai 2026, la vârsta de 63 de ani.

Alina Pavalache provenea dintr-o familie în care muzica ocupa un loc central. Mama sa a fost solistă la Opera din Iași, iar tatăl, dirijor, influențe care i-au modelat încă din copilărie parcursul artistic și relația profundă cu arta, potrivit PRO TV.

Și-a început studiile muzicale la Iași, continuându-și formarea la Conservatorul George Enescu din București. „M-am născut și am crescut în aceste povești spuse cu pasiune de părinții mei, părinți care au continuat menirea pe care au avut-o, pentru că fiecare dintre ei a ajuns la muzică pe căi un pic întortocheate, tata plecând de la seminar, iar pe mama a auzit-o cineva cântând la biserică”, spunea pianista Alina Pavalache într-un interviu pentru Radio România Cultural.



„Există oameni care trec prin lume lăsând zgomot. Și există oameni care lasă rezonanță.

Alina Pavalache a fost unul dintre acei oameni rari care au transformat sensibilitatea în limbaj, muzica în refugiu și prezența umană într-o formă de lumină discretă. Ca pianistă, avea nu doar tehnică și rafinament, ci acel lucru imposibil de predat: capacitatea de a face oamenii să simtă adevărul unei note. Nu interpreta doar partituri – le dădea respirație, memorie și suflet… Moartea oprește mâinile unui pianist, dar nu poate opri ecoul. Iar ecoul Alinei Pavalache va rămâne în oamenii pe care i-a format, i-a inspirat, i-a iubit și i-a atins prin muzică și prin felul ei de a fi. Odihnă veșnică! Nu te vom uita niciodată!”, a fost mesajul făcut public de Asociația Culturală Arta Sonoră.







