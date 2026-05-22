„În momentul în care duelul s-a încheiat am simțit o mare ușurare și am fost extrem de fericit. Pot spune că a fost cel mai fericit moment trăit de mine acolo! Știam că în scurt timp voi fi acasă, la familia mea, dar și că voi reveni la viața mea normală”, a spus Marian Godină pentru Libertatea.

Întrebat cum a fost revenirea acasă, el a dezvăluit că este greu de explicat în cuvinte: „E greu să descriu în cuvinte ce sentimente m-au încercat! Am fost în culmea fericirii să îmi văd fetele, le-am strâns foarte tare în brațe, iar de atunci petrec mult mai mult timp cu ele, deși o făceam și înainte!”.

Marian Godină ne-a vorbit și despre ce a însemnat Survivor România 2026 pentru el.

„Fără îndoială, Survivor reprezintă pentru mine cea mai grea experiență prin care am trecut vreodată, o experiență pe care am luat-o ca pe o mare lecție de viață. Am rămas cu multe amintiri de acolo, cele mai multe având legătură cu duritatea acestui show. Îmi amintesc cât de mult tânjeam la lucruri care acasă ni se par banale: o cafea de dimineață, un gel de duș, un ceai, un măr… Sper să nu uit niciodată prin ce am trecut și să fiu mereu recunoscător pentru tot ce am, căci am văzut ce înseamnă să nu ai aproape nimic”, a spus în exclusivitate pentru Libertatea fostul concurent din show-ul de la Antena 1.

La final, polițistul cunoscut de o țară întreagă a dezvăluit că s-a înțeles foarte bine în jungla din Republica Dominicană cu Lucian Popa.

„Printre cele mai grele lucruri pentru mine acolo a fost să conviețuiesc cu ceilalți membri ai tribului. Și spun acest lucru fără să acuz că unii de acolo nu erau ok, ci pentru că e greu, mai ales de la o vârstă, să petreci foarte mult timp lângă persoane nepotrivite ție. De altfel, sunt convins că și eu eram nepotrivit pentru alții de acolo. Au fost tensiuni, certuri, înțepături, dar important pentru mine este că la final am simțit că toți de acolo îmi erau dragi.

M-am simțit mai bine după Unificare, pentru că erau mai mulți oameni cu care puteam vorbi. M-am înțeles bine cu Lucian Popa și am petrecut destul timp împreună”, a încheiat Marian Godină interviul pentru Libertatea.

