Relația lui Flavius Nedelea cu Iulia Sălăgean s-a încheiat la fel de repede cum a început. Fostul iubit al Anamariei Prodan a anunțat că nu mai formează un cuplu cu fosta soție a lui Alex Bodi. Omul de afaceri a fost cel care a vrut să se afișeze pe rețelele de socializare cu noua lui cucerire, însă povestea lor de dragoste a durat mai puțin decât ne-am fi imaginat.

„Am avut o scurtă relație cu Iulia, dar nu mai suntem împreună. Oamenii se întâlnesc, se cunosc și dacă nu se potrivesc pleacă mai departe cu capul sus. Pur și simplu, nu simt nevoia și nu vreau să intru în detalii, de ce, cum, când. Așa am decis și asta am făcut. În altă ordine de idei, aș vrea să discutăm puțin despre subiectul din presă de ieri, în legătură cu articolul în care scria că ne-am certat la mine în restaurant și am dat-o afară”, a spus Flavius Nedelea la Antena Stars, potrivit Spynews.ro.

Recent, Click! scria că fostul iubit al Anamariei Prodan s-ar fi certat cu Iulia în restaurantul pe care acesta îl deține și ar fi dat-o afară din local. Potrivit apropiaților omului de afaceri, fosta soție a lui Alex Bodi ar fi fost geloasă când impresara și-ar fi făcut apariția la restaurantul lui Flavius Nedelea. „Relația lor a durat cam trei zile și trei nopți. Anamaria Prodan a fost văzută și ea, zilele acestea, discutând cu Flavius la el la restaurant și se pare că Iulia a cam luat foc. Flavius ar fi dat-o afară pe Iulia din localul lui din centrul Bucureștiului”.

Flavius Nedelea neagă că ar fi dat-o afară din restaurant pe Iulia

Omul de afaceri, care în trecut a avut o relație și cu Laurette, neagă că ar fi dat-o afară din restaurant pe Iulia Sălăgean. Flavius Nedelea susține că nu a avut loc nicio ceartă între ei și s-au despărțit de comun acord.

„Nu este adevărat. Nu ne-am certat nici la restaurant, nici în alt loc pentru că nu avem nimic de împărțit. De-a lungul timpului, am optat pentru discreție și nu mi-a plăcut să vorbesc despre relațiile sau femeile din viața mea. Și dacă am considerat că am motive, cu siguranță le-am discutat doar noi doi, fără să le dezbatem public. Pentru mine și din punctul meu de vedere este un capitol închis. Nu consider că mai am ce să comentez despre acest subiect”, a încheiat Flavius Nedelea.

Anamaria Prodan, despre relația lui Flavius Nedelea cu Iulia

Anamaria Prodan spune că nu știe prea multe despre această idilă și continuă să aibă cuvinte de laudă la adresa fostului ei iubit. „Habar nu am. Nu m-am uitat pe Instagram. Nu știam că a scos poza. Flavius este un om unic. El este foarte calculat. Știe ce face în fiecare secundă. Și de ce. În general minunile ţin trei zile… pot spune doar că Flavius este o minune! Ce aş putea să zic mai mult? Îl voi susține mereu, căci face parte din oamenii foarte dragi sufletului meu”, a declarat Anamaria Prodan, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

