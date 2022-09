Florin Busuioc, nevoit să slăbească 15 kilograme. „Ei, uite că nu reușesc. În general, lucrurile arată destul de bine”

Din punct de vedere al alimentației, Florin Busuioc nu reușește să se abțină de la mâncare, astfel că, nu poate slăbi. Acesta a explicat care este starea lui acum.

„Cu mâncatul nu sunt atent. În rest îmi iau medicamentele, merg la control o dată la șase luni. Nu e vorba de derapaje prea mari, dar cu mâncatul…

Somnul e ok. Munca e ok. Lucrez ori dimineața și seara, ori dimineața doar. O săptămână așa, un așa. Nu am probleme din punct de vedere al programului. Dar nu prea sunt eu atent la mâncat și asta înseamnă că nu reușesc să mai dau jos din kilograme.

Ar trebui să mai dau jos vreo 12-15 kilograme. Ei, uite că nu reușesc. Dar poate că la un moment dat o să fac și asta. În general, lucrurile arată destul de bine în rest.

Am avut din nou Covid, acum vreo două, trei săptămâni, am stat cinci zile acasă, după trei zile nu mai aveam nimic”, a declarat Busu pentru Fanatik.

