După ce ani de zile au apărut la „Chefi la cuțite”, la Antena 1, Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu au semnat un nou contract și vor apărea la „MasterChef”, la Pro TV. Noul sezon al show-ului culinar nu a început, doritorii se mai pot înscrie la casting.

Cu toate acestea, filmările vor începe în curând, iar Florin Dumitrescu are unele temeri după ce un an de zile nu a mai filmat pentru un show pe micul ecran. Bucătarul spune că are câteva kilograme în plus, tocmai de aceea se gândește că stilistei care îl va îmbrăca nu îi va fi ușor.

Florin Dumitrescu: „Pe când vom începe filmările voi da bătăi de cap stilistei”

Astfel într-o vacanță în Italia, unde a gustat din multe preparate tradiționale, el a transmis: „S-a mâncat bine și luna asta. Din nefericire nu am început regimul și pe când vom începe filmările voi da bătăi de cap stilistei. Deja am depășit un an de la ultima zi de filmare și încă sunt în pauză. Problema este că nu se închide sacoul dacă nu mă potolesc cu mâncarea. Cât am scris treaba asta mi s-a făcut foame și abia aștept cină să mănânc niște paste”, a scris Florin Dumitrescu pe Facebook.

Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară: „Mâncarea gustoasă ne face fericiți și pe noi și pe croitor”, „Important e să fii sănătos! Abia așteptăm să vă vedem la treaba!!”, „Să fii sănătos chef, o să ai timp de regim când începi treaba! Abia va aștept!”.

Ce spun chefii despre revenirea la Pro TV

„Pentru mine, MasterChef este ca prima dragoste, care nu se uită niciodată. Aici a început totul. Aici mi-am cunoscut colegii, aici am avut primele întâlniri cu cei pasionați de arta culinară, aici am dat primele șorțuri, aici am reușit să găsim primii bucătari printre amatori, care azi activează cu succes în domeniu.

Au trecut 12 ani de când am intrat prima oară în platoul MasterChef, e ca un nou început. Noi ne-am schimbat în acești ani, nu mai suntem la fel, am îmbătrânit, unii dintre noi, mai ales Scărlătescu (râde), unii sunt mai serioși, mai ales Dumitrescu (râde)”, a spus Bontea.

„Pentru noi, MasterChef înseamnă începutul, iar dacă cineva mai spera, acum înseamnă și întoarcerea. În această perioadă în care am trecut prin diverse lecții, entuziasmul de a mă întoarce acasă, acolo de unde a pornit totul, e foarte mare. Mă încearcă un sentiment de siguranță și liniște și abia aștept să îmi demonstrez mie că visul de a ajuta oamenii să descopere bucătăria nu are cum să moară”, a spus Chef Florin Dumitrescu.

„Această revenire e ca atunci când, după foarte, foarte mult timp, te întorci acasă și revezi locurile natale, acelea în care te-ai format, ai crescut… MasterChef este show-ul care a revoluționat gastronomia în România și îmi doresc ca noii concurenți să vină cu mult curaj, avem nevoie de toți rebelii din bucătărie, avem nevoie de toată mâncarea bună și de cei care vor să ne impresioneze cu adevărat”, a declarat Cătălin Scărlătescu.

