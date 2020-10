Florin Dumitrescu și soția lui au aniversat 10 ani de relație. Dezvăluirea făcută de juratul Chefi la cuțite. “Nimeni nu ne dădea mai mult de o lună împreună”

“10 ani de când suntem împreună oficial. Bine, au trecut câteva zile bune, dar cam în perioada asta acum 10 ani, ne afişam împreună. Eu bucătar, ea beautywriter. Azi combinația asta e ok, e hip, e cool. Atunci, în 2010, nu era cine știe ce să fii bucătar.

Dar azi e mișto să ai acasă un chef, mai ales în condițiile în care trăim noi azi. Țin minte și acum, poza asta îi era profil pe Facebook, iar din salariul meu i-am cumpărat un ceas de ziua ei.

Am dus-o la shopping la vitrină (adică, doar privim, nu luăm nimic că vine chiria și avem alte priorități), dar am întrebat-o subtil ce îi place, am băgat la cap, am luat salariu și i-am luat cadoul.

Nimeni nu ne dădea mai mult de o lună împreună. Mai toți dintre ei s-au despărțit de ceva timp și noi tot împreună și după 10 ani parcă și mai fericiți! Atât aveam de zis. Sănătate să aveți! Te iubesc, Sima!”, a fost mesajul lui Florin Dumitrescu.

