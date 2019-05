Florin Gheorghe s-a prezentat la iUmor cu un moment de stand up, la doar câteva secunde după ce Mihai Bendeac apucase să exclame: „Am un atac de panică. Dacă n-o să mai vină niciun număr senzaţional până terminăm”. Momentul lui Florin a fost pe placul celor trei juraţi: „Mă bucur că eşti aici şi că stand up-ul tău nu e agresiv!”, i-a spus Cheloo, care a mai dezvăluit în culise: „Nu a avut competiţie în seara asta la stand up. A fost de departe cel mai bun, iar textul era foarte bine fãcut!”.

Cea de-a 12-a ediție ”iUmor” din acest sezon a fost și ultima în care telespectatorii au avut ocazia de a-și vota preferații. Cea de-a 13-a ediţie a show-ului de la Antena 1, difuzatã sâmbãta viitoare, de la 20:00, aşa cum sugereazã şi numãrul, va aduce în faţa telespectatorilor concurenţii care au avut ghinion şi nu au reuşit sã primeascã minimum douã like-uri din partea juraţilor în acest sezon, iar sâmbãta viitoare, 1 iunie, de la 20:00, în marea finalã, românii românii vor decide cine este câștigătorul ”iUmor” din acest sezon!

