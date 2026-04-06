Întreaga conversație dintre cei doi a fost înregistrată, pentru ca mai apoi prezentatorul de la Kanal D să posteze pe rețelele de socializare dialogul pe care l-a purtat cu maestrul.

„De Florii, dimineață, l-am sunat pe «Trandafirul Galben». Pentru toți cei care mă întreabă ce mai face «puștiul» Piersic, iată-l”, a scris Dan Negru în dreptul clipului video de pe Facebook.

Iar filmulețul începe tot cu vorbele prezentatorului: „Pe lângă că ești Florin, mai ești și Piersic, pe deasupra. Florine, te îmbrățișez, puștiule, și îți doresc mulți ani de Florii. Te îmbrățișez, Florine, mi-e dor de tine. Te pup”.

Apoi, Florin Piersic afirmă că este sărbătorit de două ori și că îi este dor de Dan Negru.

„Asta voiam să spun, că ziua mea de Florii e de două ori. Pentru că sunt și Florin și floare de piersic. Și mie mi-e dor de tine și trebuie să-ți spun că îmi place foarte tare când cineva, cred că tu ai fost care m-ai întrebat: «De ce nu te cheamă cireașă?». Și eu m-am gândit: «Cireașă? De ce să mă cheme Florin Cireașă? Că cireașa e scumpă»”, afirmă Florin Piersic în clipul video.

În timpul apelului video, Dan Negru îl roagă pe marele actor care în luna ianuarie a împlinit 90 de ani să dezvăluie care este floarea preferată pe care o făcea mereu cadou.

„Florine, am tot vrut să te întreb: ții minte care a fost floarea pe care ai dat-o cadou odată de Florii și pe care n-ai uitat-o?”, poate fi auzit prezentatorul de la Kanal D.

Iar răspunsul lui Florin Piersic nu întârzie să vină.

„Vorbești de cadoul, de floarea pe care i-o dădeam mamei mele întotdeauna când venea această zi minunată, sărbătoarea Floriilor. Și îi dădeam o floare de nu mă uita. Îmi aduc aminte că mă gândeam întotdeauna să caut, să văd pe cineva care poate să-mi găsească floarea de nu mă uita. Și o găseam întotdeauna, pentru că eram înconjurat de oameni care aveau atâta drag de mine și mă iubeau, mă simpatizau, îmi dădeau telefoane și eu le spuneam: «Floare de nu mă uita nu-mi găsiți?». «Ba da, îți găsim, dragul meu».

Prieten de o viață aproape, Dan Negru, îți dai seama cum mă pregăteam eu pentru ziua de Paște, când știam că trebuie să am parfum minunat și să mă duc la casele unde sunt fete, să le stropesc. Era un obicei la noi, la Cluj și în Ardeal: să stropești fete. Și eu căutam întotdeauna să-i spun mamei mele și tatălui meu că vreau un parfum de calitate. Pentru că, indiferent unde mă duc, să mă țină minte cei pe care îi stropesc. Te sărut! Îi stropesc cu prietenie și acum”, a încheiat maestrul din teatru și film.