Florin Piersic jr nu are secrete față de mama copilului său, nici măcar când formatul unei emisiuni i-o cere. ”Nu am avut cum să nu-i spun Andreei, trebuia să știe unde sunt”

Dacă mama copilului său, Andreea Cipcă, a fost anunțată, asta pentru a nu stârni suspinciuni în ceea ce privește plecările lui de acasă, fiul lui, Sașa, l-a recunoscut încă de când l-a văzut pe micul ecran.

Florin și familia lui

– Spune-ne cum a fost această experiență pentru tine? Cum se vede acest show din interiorul măștii?

– A fost de departe cea mai incredibilă experiență pe care am trăit-o. Am mai trăit o experiență ciudată acum 10 ani, la ”Dansez pentru tine”. În cazul de față am încercat să găsesc niște cântece care să fie aproape de sufletul meu. Cum se vede din interior? Ca într-un film polițist. Totul a fost ”orchestrat” în așa fel încât să mă simt foarte ciudat. Subliniez: foarte ciudat. Mă lua o mașină, trebuia să-mi pun hanorac, glugă, vizieră… Apoi mă prelua o a doua mașină. Doar când ajungeam în rulota mea aveam voie să-mi scot masca. Apoi, în momentul în care ieșeam din rulotă și mergeam spre platoul de filmare, aveam senzația că intru într-o altă lume. Totul era exploziv. Mă ajutau niște oameni să merg să nu mă împiedic de ceva, dar nu aveam voie să vorbesc cu ei, nu trebuiau să-mi audă vocea. Apoi alți doi oameni, care știau cine sunt, mă ajutau să-mi ”montez” instalația aia pe mine, dacă i-aș spune ”mască” ar fi un eufemism.

Florin Piersic jr

– Cum te simți acum, că ai iești din concurs? Cu ce alte măști ai fi vrut să te duelezi?

– Sincer? A fost ca o eliberare. Atmosfera era mișto, totul era de așa natură încât să te facă să vrei să revii, să vrei să te lupți, dar sunt convins că pentru toți concurenții presiunea psihică era destul de mare. Erau acolo oameni care aveau cu siguranță studii de canto, făceau față situației. Eu am ureche muzicală, am un simț muzical foarte puternic, dar nu am studii, așa că nu aș fi putut concura cu adevărat. Nu am pretenția că m-aș fi putut duela cu cineva.

Florin și partenera lui de viață

– Prezența ta în emisiune a fost un secret și pentru cei apropiați. Cum ai putut ascunde acest lucru? Ce le-ai spus când lipseai de acasă?

– Nu am avut cum să nu îi spun Andreei, trebuia să știe unde sunt, dar am fost sigur că va păstra secretul. Un moment amuzant și tensionat a fost atunci când am văzut primul episod în care am apărut eu. În clipa în care Inna a rostit numele meu, băiețelul meu, Sașa, care are aproape cinci ani, s-a uitat la mine și mi-a spus: ”Monstrul ești tu, tati”. Am început să-i explic că n-aveam cum să particip eu la o astfel de emisiune, și că, în orice caz, tati n-are cum să fie un ”monstru”.

– Te-ai pregătit intens pentru acest moment? Cât de complicat a fost să dai viață acestui personaj?

– Complicat a fost cu transpirația și, serios, gândul că dacă voi nu putea respira, sau teama să nu mă lovesc de ceva. Nu-i foarte complicat să fii Monstru, atât timp cât te ții bine pe picioare.

– Poți să compari această experiență cu ce faci tu în mod normal?

– În aparență, lucrurile erau simple, dar, întâlnindu-mă cu Crina Mardare pentru repetiții, pregătirea vocală și pentru a fixa anumite piese muzicale, am descoperit că procesul era mai anevoios decât crezusem eu. Ea m-a ajutat să găsesc o tonalitate anume, octava corectă. I-am spus că pot cânta în sistemul de ”țevi ruginite”, adică pe o răgușeală exagerată, dar că e posibil să mă lase corzile vocale. Nu pot compara experiența asta cu niciun spectacol de teatru, cu toate că am avut spectacole unde am transpirat mult mai mult.

– Vorbește-ne despre masca ta. Cât din acest personaj ești tu?

– Nu sunt un Monstru, îmi pare rău să dezamăgesc publicul (râde). Metaforic vorbind, în fiecare dintre noi există o parte ”întunecată”. În viața oricărui om sunt momente în care monstrul iese la iveală pentru că, la drept vorbind, trăim într-o ”junglă”. În spectacolele mele sau filmele în care am jucat am îmbrăcat deseori costumul de monstru. Aici e altceva. În cazul de față, e vorba de un monstruleț simpatic.

– Ce indicii te-au dat de gol?

– Nu am de unde să știu. Trebuie să o întrebi pe Inna. Nu mă așteptam, nu ne-am cunoscu, o singură dată am dat mâna cu ea. M-a uimit faptul că o celebritate internațională m-a recunoscut. M-am întrebat dacă a fost la vreun spectacol de-al meu. Lumea ei e cu totul alta, Inna face parte dintr-o altă generație, aici a fost mirarea.

