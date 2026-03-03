Florin Prunea este fericit alături de Lăcrămioara

La câteva zile după ce Lidia, fosta lui soție, a vorbit despre căsnicia de aproape 30 de ani cu acesta, și a dezvăluit că fostul portar trăiește de 13 ani o frumoasă poveste de dragoste alături de Lăcrămioara, Florin Prunea face primele declarații.

Recent, concurentul de la „Desafio: Aventura” a postat pe contul de socializare, imagini alături de iubita lui, Lăcrămioara. Întrebat dacă s-a gândit vreo clipă că va avea o nouă șansă la fericire, Florin Prunea a răspuns sincer.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

„Eu cred că orice om are dreptul la fericire. Sigur că nu mă așteptam, dar în viață trebuie să fii pregătit pentru orice.

Nu sunt un om foarte romantic. Mai degrabă consider că fericirea stă în lucrurile mărunte”, a declarat acesta pentru revista VIVA!

Ce spune Lidia despre căsnicia cu Florin Prunea

Declarațiile făcute de Florin Prunea la „Desafio Aventura” au scos la iveală tensiunile din mariajul său de peste trei decenii. Soția lui, Lidia, a reacționat public, oferind propria versiune asupra despărțirii și a noii relații a fostului portar.

Tensiunile din viața personală a lui Florin Prunea au ieșit la iveală după declarațiile făcute de fostul portar în cadrul emisiunii Desafio: Aventura. Acesta a vorbit deschis despre ruptura dintre el și soția sa, Lidia, femeia care i-a fost alături mai bine de trei decenii și alături de care a adoptat o fetiță.

În acest context, Lidia a decis să își spună propria versiune. „Nu-mi place ca să mi se târască numele și tot felul de poze prin ziare, alături de actuala lui iubită, pe care o are de mulți ani în spatele meu. I-am interzis să mai pomenească numele meu pe la emisiuni, să vorbească strict despre persoana lui. Noi nu suntem divorțați, așa cum spune el, puteți să vă uitați pe portal și să vedeți că nu există niciun divorț.

Deci sunt niște minciuni, asta vreau să vă spun. Și mie nu-mi plac minciunile”, începe femeia confesiunea. Și a continuat: „Să spună de ce a plecat. A plecat pentru că acea femeie nu-i dădea pace. De la acea femeie a plecat totul, a început la Iași și apoi a început să răsune și în țară ca să-i spele ei imaginea. Foarte urât din partea lor. Ea știa de când a intrat în relație că este însurat, de acum 13-14 ani, de când era el la Iași. Deci o femeie care are niște valori morale nu se bagă într-o relație cu un om căsătorit. Și dacă până la vârsta asta a rămas nemăritată înseamnă că nu a luat-o nimeni”.