Tensiunile din viața personală a lui Florin Prunea au ieșit la iveală după declarațiile făcute de fostul portar în cadrul emisiunii Desafio Aventura. Acesta a vorbit deschis despre ruptura dintre el și soția sa, Lidia, femeia care i-a fost alături mai bine de trei decenii și alături de care a adoptat o fetiță.

Florin Prunea a mărturisit că între el și partenera sa de viață nu mai există nicio legătură și a descris-o drept „o femeie rănită”, afirmație care a surprins opinia publică, mai ales că problemele din căsnicia lor au fost ținute departe de ochii lumii timp de aproape 38 de ani. Din exterior, cei doi păreau un cuplu solid, iar nimic nu anunța o despărțire cu ecou.

Între timp, în spațiul public au apărut informații despre noua relație a fostului internațional. Florin Prunea și-a asumat recent povestea de dragoste cu o femeie pe nume Lăcrămioara, alături de care a început să apară inclusiv pe rețelele de socializare.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Ce spune Lidia despre actuala relație a lui Florin Prunea

În acest context, Lidia a decis să își spună propria versiune. Pentru cancan.ro, aceasta a dezmințit o parte dintre afirmațiile făcute de fostul portar și a susținut că relația extraconjugală ar fi început cu mult timp în urmă, încă din perioada în care Florin Prunea activa la Iași. Potrivit ei, plecarea din casa conjugală nu ar fi avut legătură cu neînțelegerile invocate public, ci cu această relație care, susține ea, ar dura de mai mulți ani.

„Nu-mi place ca să mi se târască numele și tot felul de poze prin ziare, alături de actuala lui iubită, pe care o are de mulți ani în spatele meu. I-am interzis să mai pomenească numele meu pe la emisiuni, să vorbească strict despre persoana lui. Noi nu suntem divorțați, așa cum spune el, puteți să vă uitați pe portal și să vedeți că nu există niciun divorț. Deci sunt niște minciuni, asta vreau să vă spun. Și mie nu-mi plac minciunile”, începe femeia confesiunea.

Și a continuat: „Să spună de ce a plecat. A plecat pentru că acea femeie nu-i dădea pace. De la acea femeie a plecat totul, a început la Iași și apoi a început să răsune și în țară ca să-i spele ei imaginea. Foarte urât din partea lor. Ea știa de când a intrat în relație că este însurat, de acum 13-14 ani, de când era el la Iași. Deci o femeie care are niște valori morale nu se bagă într-o relație cu un om căsătorit. Și dacă până la vârsta asta a rămas nemăritată înseamnă că nu a luat-o nimeni”.

Fosta soție a lui Florin Prunea susține că nu și-a dorit să își expună problemele din căsnicie

Fosta parteneră de viață a sportivului a precizat că, de-a lungul timpului, a ales să rămână discretă și să se concentreze pe familie, evitând aparițiile publice. Spune că ar fi continuat în aceeași notă, dacă declarațiile recente nu i-ar fi afectat imaginea. Lidia respinge ideea că ar fi „pusă pe scandal” și afirmă că a încercat să salveze căsnicia, trecând peste numeroase momente dificile.

„Eu mi-am văzut de casa, am zis el este sportiv, el comunică în presă, pe el îl vede lumea, eu sunt pur și simplu soția lui și atât. Nu am fost interesată niciodată să ies la televiziuni, deși am fost invitată. Eu am vrut să rămân așa, o femeie normală fără să am un nume răsunător, dar văd că scandalurile acestea iau proporții. Am tăcut, dar când am citit normal că, vă dați seama, m-am simțit lezată de ce s-a scris. Eu m-am ocupat și de familie, de copil, de casă. El n-a avut nicio responsabilitate, decât să facă bani pentru familie, atât. În rest, i-am luat toate greutățile de pe cap”, a mai spus Lidia.

Lidia a sperat că Florin Prunea se va schimba

În ceea ce privește afirmația lui Florin Prunea potrivit căreia ar fi „o femeie rănită, în stare să facă orice”, aceasta a ținut să clarifice că, deși despărțirea după mai bine de 35 de ani este dureroasă, rămâne echilibrată și nu intenționează să recurgă la gesturi necugetate.

„Am mai avut nenumărate discuții despre acest lucru și nu sunt eu cea scandalagioică, așa cum spune el. Cei care ne cunosc pe noi știu și cine este el, dar și cine sunt eu. Necunoscuților poate să spună ce vrea el. Sunt niște lucruri, din punctul meu de vedere, nule. Nu am divorțat pentru că noi am fost atâția ani împreună. Am sperat că se va schimba, au trecut anii. A venit acasă de la Iași, am crezut că își vede de treaba lui, de familie, de casă, dar se pare că n-a fost așa. Nu știu de ce vrea să-și pună poalele în cap pentru că faptele vorbesc, nu altcineva. Nu știu dacă despre mine poate să spună cineva că am fost văzută nu știu unde, cu nu știu cine. Despre el se poate spune asta. Și har Domnului, sunt prietenă cu majoritatea dintre soțiile foștilor fotbaliști. Și ele știu și mă cunosc cum sunt eu. Așa că mai bine ar tăcea din gură să-și vadă de propriile lui acțiuni”, a spus fosta soție a lui Florin Prunea.

„Nu știu la ce s-a referit, eu nu sunt o femeie violentă și nici nu-mi iau viața pentru nimic. Sunt o femeie puternică și pot să le depășesc pe toate. Viața merge înainte cu bune și cu rele. Sunt o femeie puternică și pot să le depășesc pe toate. Chiar dacă crede că vrea să mă înfrângă, nu poate să mă înfrângă. Vrea să se joace cu psihicul meu, de fapt ăsta-i jocul lor. Acea femeie cu diplomele false cred că are tot felul de scenarită și de filme în cap. Dumnezeu e sus și până la urmă nu dă cu bâta”, a spus ea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE