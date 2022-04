Marele actor a fost invitat la podcastul lui Nasrin Ameri, fosta prezentatoare de la Antena Stars, unde a vorbit despre viața sa și despre femeile care au făcut parte din viața lui. Florin Zamfirescu a avut trei căsnicii care nu au funcționat, însă cu două dintre fostele soții a rămas în relații bune după despărțire.

Prima soție a actorului a fost Rodica, cea cu care a făcut un băiat pe nume Vlad. Cei doi s-au căsătorit când aceasta era deja însărcinată, iar căsnicia lor nu a durat mult. Florin Zamfirescu avea 25 de ani când a divorțat prima dată.

Cea de-a doua soție a fost Valeria Sitaru cu care a fost căsătorit timp de 12 ani. Aceștia au împreună o fată pe nume Ștefana. Florin Zamfirescu a rămas în relații bune cu mama fiicei sale, iar Crăciunul trecut l-au petrecut împreună.

Cătălina Mustață a fost cea de-a treia soție a actorului. Florin Zamfirescu a cunoscut-o la Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică, atunci când ea era studentă și el îi era profesor. Când s-au cunoscut, Cătălin Mustață avea 24 de ani, iar actorul 42. În anul 1992 s-au căsătorit și au divorțat în 2012.

Nasrin Ameri l-a întrebat pe invitatul său dacă are vreun regret în viață, iar Florin Zamfirescu a mărturisit că nu, apoi a început să povestească despre fostele sale soții.

„Nu, nu pot să regret. De exemplu, ar fi fost normal să regret că m-am însurat pentru prima oară, cu Rodica aia, dar cu ea l-am făcut pe Vlad (n.r. Vlad Zamfirescu). Și nu regret. Deși m-am chinuit rău atunci. După aia, a doua nevastă, Vali. Drăguță, dar nu. Cu care am făcut-o pe Ștefana (zâmbește).

„Cătălina Mustață… mi se rupe sufletul”

Cătălina Mustață… mi se rupe sufletul. Fata asta n-are nicio vină. Au fost probleme genetice. Moștenește ea ceva. De la 40 de ani a luat-o în jos, s-a dus. Am asistat, am răbdat, am ascuns, până când am zis că nu se mai poate.

Noi am fost împreună 21 de ani. Primii 5 ani au fost de vis. Chiar și următorii 5, deși erau semne de șchiopătare, mai apăreau probleme, ne mai certam, dar ultimi 10….

Eu am răbdat cu ea. Tot mi se părea că va trece, că e o glumă, vorbeam, îi spuneam că sunt soluții, până când am stat jos și i-am zis: «Hai să alegem, că fiecare are o viață». Și a ales. Mi-a cerut timp de gândire și a zis: «Ne despărțim»”, a povestit Florin Zamfirescu în cadrul podcastului.

Florin Zamfirescu a rămas în relații bune cu primele două soții

Actorul a mărturisit că a rămas în relații bune cu primele două soții. Rodica s-a stins din viață, însă relația lor a fost foarte bună după despărțire și au încercat să se înțeleagă de dragul fiului lor.

„Cu celelalte neveste, cu prima, eram în relații perfecte. Ea nu mai e în viață, dar mă duceam la Târgu Mureș, ne vizitam, era totul minunat. Cu mama Ștefanei suntem în relații de frate și soră. Păstrez niște relații și de dragul copiilor, dar și de dragul persoanei. Eu cu Vali (a doua soție) devenisem ceea ce am și rămas: frate și soră”, a mai spus actorul, relatează Click!.

În prezent, Florin Zamfirescu este căsătorit cu Daciana Toma. Actuala soție a actorului este medic de profesie și sunt împreună de mai bine de 8 ani. Daciana a fost cea care a reușit să-l convingă pe Florin Zamfirescu să renunțe la fumat.

