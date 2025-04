Fiind prezentatoare la „Vedeta familiei”, o emisiune în care apar mulți copii, Florina Constantinescu s-a adaptat formatului și aplică la TV lucrurile pe care le-a învățat acasă, de la băieții ei.

„Eu zic că mă înțeleg foarte bine cu copiii, pentru că am și eu doi acasă, unul de 9 ani și celălalt are 6 ani și jumătate. De la ei am învățat foarte multe lucruri, în primul rând cum e să fii iar copil. Încerc să aplic lucrurile de care țin cont acasă și în emisiune”, a spus vedeta de la TVR în exclusivitate pentru Fanatik.

Copiii vedetei TVR sunt gameri și le place fotbalul

Mai mult decât atât, Florina Constantinescu a afirmat că băieții ei sunt gameri și le place fotbalul, dar au și un program foarte încărcat la școală, astfel că nu vrea să îi obosească și cu alte activități extra.

„Copiii mei tind spre fotbal. Ei vor să fie fotbaliști, sunt gameri, au cu totul alte talente, ca să zic așa. Bine, mai dansează, desenează, talent există, dar nu am încercat să îi presez în direcția asta să facă muzică. Și eu am făcut muzică la un moment dat, știu cât e de greu, știu că nici acolo nu e totul roz, în industria asta, și atunci nu vreau să îi presez cu nimic.

Nu vreau foarte mult nici să-i obosesc, pentru că nici școala nu mai e ca pe vremea noastră. Au mai multe teme de făcut, din ce în ce mai grele. Cel mare e în clasa a doua și vreau să îți spun că face tot felul de exerciții pe care noi le descopeream în clasa a patra. Și cel mic, care e la pregătitoare, face multe lucruri de clasa întâi sau a doua și atunci nu vreau să pun presiune pe ei. Vreau să se bucure, să râdă, trăiesc la curte, fac tot felul de nebunii, ies în ploaie, ies desculți… Au tot felul de activități. Încerc să-i dezvolt pe partea asta emoțională, căci contează foarte mult în zilele noastre. Nu sunt un părinte perfect, am zile și zile”, a mai afirmat colega de emisiune a Andreei Bălan.

Ce activități are Florina Constantinescu alături de cei doi băieți ai ei

Prezentatoarea de la TVR a dezvăluit însă și ce le-a interzis băieților ei. Mai exact, cei doi copii nu au voie să intre pe TikTok și folosesc doar platforma YouTube, acolo unde este control parental, pentru a se uita la diferite filmulețe.

„Copiii mei nu au TikTok. Nu au voie, le-am interzis! Au, în schimb, YouTube și acolo există control parental și atunci situația e sub control. Încerc să îi direcționez către activități sau ne plimbăm, mergem la un muzeu, vreau să descopere altfel lumea. Ba chiar îi pun să se uite cu mine la tot felul de site-uri de streaming. Ne-am uitat zilele trecute la un serial despre zei și au învățat despre zeii Greciei Antice. Și m-au întrebat apoi și am zis hai să căutăm pe Google. Am căutat și au fost fascinați, și atunci au pus singuri întrebările pentru informația de care aveau nevoie”, a încheiat Florina Constantinescu.

