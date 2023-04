Acum câteva zile, la un renumit restaurant din Budapesta, Cosmina Adam a fost cerută în căsătorie de Claudiu Matei, bărbatul cu care se iubește de câteva luni. Într-o postare pe Facebook ea a făcut marele anunț, s-a pozat alături de viitorul soț și a dat vestea.

„DA!!! ♾️❤️ TE IUBESC,dragostea mea! ?❤️ Claudiu Matei”, a a transmis cântăreața de muzică populară. O mulțime de fani au reacționat, mii de like-uri a primit la fotografia în care și-a arătat inelul de logodnă.

După ce a dat vestea pe Facebook, Cosmina Adam a apărut în emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV, unde și-a lansat noua melodie, dar a făcut și mărturisiri despre povestea ei de iubire și despre cererea în căsătorie. „Ne-am cunoscut pe Facebook, acum patru luni.

Eu am văzut că îmi dă inimioara, like-uri, dar nu am luat seama, mai ales că am mulți urmăritori pe pagina oficială. Tot văzând că îmi dă inimioara, am zis că intru pe profilul lui. Când am văzut am zis că îmi place. Apoi tot eu l-am căutat pe Instagram și i-am dat follow. Apoi a pornit toată treaba serioasă. (…) M-a cerut și de soție, da! (…)

Noi sărbătorile de Paște am hotărât să le facem în Budapesta, doar noi doi. Și noi de când ne-am cunoscut am vorbit la modul cel mai serios, el are o vârstă, și eu am o vârstă. Are 33 de ani, e numai bun de însurat. Am luat în considerare și lucrul ăsta, de nuntă, de copii”, a povestit ea în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Cine e viitorul soț al Cosminei Adam

Claudiu Matei, viitorul soț al Cosminei Adam, are 33 de ani și e politician. El e președintele partidului Tineretul Național Liberal Vrancea și consilier județean la Consiliul Județean Vrancea.

Cosmina Adam a lansat o melodie alături de Mirela Vaida

În iulie 2021, Mirela Vaida a anunțat că a lansat o melodie nouă alături de asistenta ei, Cosmina Adam. Cele două au lansat piesa „Faceți loc la moldovence”. „E primul duet alături de Cosmina Adam și sperăm să nu fie ultimul! O melodie satirică, veselă, moldovenească, ce ni se potrivește întru totul!! Dacă vă place, vă rugăm să o distribuiți, ca să audă cât mai multă lume de «isprava» noastră”, a notat pe Facebook Mirela Vaida.

Și Cosmina Adam a făcut câteva precizări pe rețelele de socializare. „Acum, pe YouTube! Cu siguranța nu ne vom opri aici și vom veni și cu alte melodii frumoase pentru voi!”, a scris ea. În videoclipul melodiei, Mirela și Cosmina apar îmbrăcate în costume populare, iar pe cap poartă coronițe cu diverse flori.

Cosmina Adam și Mirela Vaida au păstrat o relație bună chiar și după ce asistenta nu a mai apărut la „Acces Direct”, cele două s-au mai revăzut în show-uri de televiziune, la evenimente, au mai cântat împreună.

