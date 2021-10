Cine e fotbalistul român care va participa la „Insula Iubirii” în Spania cu iubita. Jucătorul are doar 22 de ani

Stabilit în Spania de mai mulți ani de zile, Nicușor Craiu și iubita lui, un fotomodel spaniol, vor participa la „Insula Iubirii”, o emisiune foarte populară din Peninsula Iberică, scrie gsp.ro.

Cei doi îndrăgostiți își vor testa pe parcursul emisiunii relația, vor vedea dacă pot sau nu să reziste tentațiilor, ispitelor prezente în show. Alături de ei vor participa și alte cupluri, patru la număr.

Cine e Nicușor Craiu

În vârstă de 22 de ani, Nicușor Craiu a avut parte de reușite în viața lui profesională, dar a întâmpinat și probleme, s-a accidentat în repetate rânduri. La doar 12 ani, fotbalistul a ajuns la juniorii lui Real Madrid, după ce a impresionat la Rayo Vallecano.

„La Rayo, în primul sezon am marcat 79 de goluri, un record pentru club, iar în al doilea an am jucat la o categorie mai mare de vârstă şi am ieşit din nou golgeter. La Real am ajuns în vară, după ce tatăl meu refuzase o ofertă de acolo mai înainte, considerând că nu era timpul să fac acest pas. Eram atacant, dar acum sunt mijlocaş.

Antrenorul mi-a zis că viitorul meu este acest post pentru că sunt puternic fizic şi pot trage după mine întreaga echipă. Marii fotbalişti ai lumii au evoluat şi ei pe acest post. Eu vreau să evoluez pentru naţionala României şi, dacă voi fi convocat, voi da totul pentru ţara mea pentru că, până la urmă, sunt român”, spunea Nicușor în 2010.

În România, mai este foarte puțin până începe „Insula Iubirii” sezonul 6, unul dintre cele mai așteptate show-uri de la Antena 1. Din păcate, anul trecut filmările au fost oprite, din cauza pandemiei de coronavirus.

