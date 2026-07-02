Vestea că vor deveni părinți le-a completat perfect tabloul de familie. După ce în luna mai și-au jurat iubire veșnică în fața altarului, atenția lor se îndreaptă acum către venirea pe lume a bebelușului.

Francesca Sarao: „Amândoi ne doream fetiță!”

Deși au păstrat secretul o bună perioadă de timp, preferând să se bucure în liniște de acest capitol, foștii concurenți de la Antena 1 au mărturisir că planurile de acasă nu s-au potrivit cu realitatea.

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Viitoarea mămică a recunoscut că își dorea atât de mult o fetiță, încât vestea a luat-o complet prin surprindere, trecând printr-un scurt episod de „gender disappointment”.

„Noi știm de mult, dar n-am găsit momentul potrivit, a fost și nunta, am tot amânat momentul gender reveal-ului. În primă fază, am fost așa, un pic amândoi… amândoi ne doream fetiță! Și atunci, pentru noi a fost așa… nici nu știu să spun ca să nu sune urât, că ulterior ne-a trecut. E gender disappointment. A fost așa o mică supărare, dar foarte mică”, a mărturisit Francesca Sarao, potrivit Spynews.ro.

În stilul său caracteristic, Cristi Pungă a completat-o pe partenera sa, explicând, mai în glumă, mai în serios, de ce își dorea atât de mult o fiică: „Să pot să-mi iau și eu permis de port-armă, nu de alta! Să am motiv”.

Francesca Sarao: „O să fie mult mai simplu”

Francesca a realizat rapid că un băiețel aduce extrem de multe avantaje și o dinamică mult mai relaxată în familie.

„Cu siguranță viața are alte planuri pentru noi și o să fie mult mai simplu cu băiat. Atât pe partea de cheltuieli, cât și de stres gestionat. În plus, nici nu a ieșit bine bebele, că toată lumea ne întreabă deja de al doilea! Stai așa un pic, nu l-am scos bine pe primul și toată lumea ne întreabă de următorul”, a adăugat fosta concurentă de la „Insula Iubirii” pentru sursa menționată.

Deși Cristi a oferit deja un mic indiciu în mediul online și a publicat inițiala prenumelui, Francesca a ținut să precizeze că numele nu este bătut în cuie. Viitorii părinți vor să mai aștepte o ecografie importantă pentru a lua decizia finală în funcție de trăsăturile bebelușului.

Foto: Instagram

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