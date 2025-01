Foștii fotbaliști Gabi Tamaș și Dan Alexa vor face echipă în cadrul show-ului Asia Express, competiția intens urmărită de telespectatorii din România. Noul sezon al emisiunii va începe în toamna acestui an, iar aventura va avea loc în trei țări exotice: Filipine, Vietnam și Coreea de Sud. Cu doar un euro pe zi la dispoziție, cei doi vor trebui să se descurce în situații neprevăzute și să își testeze limitele în lupta pentru marele premiu de 30.000 de euro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

Gabi Tamaș și Dan Alexa formează o echipă neașteptată, dar plină de potențial. Fostul fundaș al naționalei și fostul mijlocaș devenit antrenor promit să aducă momente memorabile pe micul ecran, într-un mix de competiție, umor și adaptare la condițiile dificile impuse de formatul emisiunii.

Pentru a participa la show, cei doi au fost nevoiți să renunțe temporar la proiectele lor actuale. Dan Alexa a lăsat deoparte activitatea sa de antrenor principal la CS Tunari, echipă care se luptă pentru promovarea în Liga a II-a. De cealaltă parte, Gabriel Tamaș și-a luat o pauză de la funcția de manager al clubului Concordia Chiajna, pentru a trăi o experiență complet diferită.

Recomandări O judecătoare și amicul ei interlop, prinși cu „praf alb pe nas”. Ana Maria Chirilă îi acuză pe procurori că ar fi bătut ilegal palma cu SRI pentru a o înregistra

„M-a atras foarte tare ideea unei competiții cu totul aparte”

Într-un interviu exclusiv oferit publicației Cancan, Gabi Tamaș a recunoscut că are emoții înainte de startul acestei competiții unice. Întrebat ce l-a determinat să accepte această provocare, sportivul a răspuns:

„Competiția. Fiind sportiv, sunt competitiv, ambițios. M-a atras foarte tare ideea unei competiții cu totul aparte… Probele și tot ce se întâmplă în Asia Express, obstacolele pe care le înfruntă echipele, locurile în care trebuie să se cazeze, totul este o provocare. Iar mie îmi plac provocările… Nu în ultimul rând, există și o doză de distracție în această aventură în care descoperi locuri și oameni noi.”

„În general, ce mi s-a pus în farfurie am mâncat”

Gabriel Tamaș mărturisește că se adaptează destul de repede la orice situație și nu ar da înapoi de la probele în care ar fi nevoit să mănânce chestii dubioase. „În general, ce mi s-a pus în farfurie am mâncat și am fost în foarte multe țări, deci am gustat mâncăruri din diverse bucătării ale lumii. Așa că da, nu-mi este frică. Dar până la urmă mergem la un concurs pe echipe, așa că va trebui să mănânce și el. (râde)”

Concurentul de la Asia Express spune că prietenia cu Dan Alexa nu va fi afectată de această competiție. „Uneori fac urât la nervi în privat, dar nu cred că vom avea nervi pentru că mergem acolo pentru competiție. Mergem să câștigăm și asta înseamnă o presiune, e adevărat, dar cred că am trecut prin foarte multe ca fotbalist și nu m-am enervat în așa fel încât să răbufnesc. Am și retrogradat, am și promovat, am și câștigat, am și pierdut și viața a mers tot înainte. Nu cred că vreo competiție poate afecta prietenia mea cu Dan Alexa”, a spus Gabi Tamaș pentru sursa mai sus-menționată.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News