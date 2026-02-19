Gabriela Cristea a publicat imagini cu priveliștea de pe terasa casei din Abruzzo, Italia. „Ireal de frumos”

Gabriela Cristea a dezvăluit într-un mesaj, care este unul dintre motivele pentru care ea și soțul ei au cumpărat o casă în acea zonă.

„Unul din motivele pentru care am hotărât să ne cumpărăm o casă în Abruzzo, Italia a fost vremea. Vremea aici e blândă, ninge puțin, spre deloc, plouă cat să fie recoltele bogate și fooooarte rar sunt zile mohorâte, e soare și senin mai mereu.

Suntem la jumătatea lui februarie și la prânz am stat în mânecă scurtă iar magnoliile sunt înflorite. În două săptămâni probabil ca o să fie temperaturi de 22-25 grade. Priveliștea de pe terasa casei noastre ne-a bucurat acum cu explozia naturii într-un verde crud ireal de frumos”, a scris Gabriela Cristea pe contul de socializare

Dacă tot au ajuns zilele acestea în Abruzzo, Italia, Gabi Cristea și Tavi Clonda nu stau degeaba, așa că au mers la cumpărături pentru a-și amenaja curtea conacului pe care l-au cumpărat chiar în Abruzzo.

„Ne-am apucat să ne facem “livadă” de măslini și am “scăpat” la pepinieră. Voiam să cumpăr toți pomii…până ne-a făcut socoteala de preț. Dar tot mi-am luat și niște citrice…și o să mai luăm. La palmieri am făcut doi pași în spate pentru ca un palmier mare este 7000 euro. Da, am scris bine 7000!”, a spus Gabriela Cristea pe contul de socializare.

