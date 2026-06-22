Cod galben de caniculă în 12 județe

Pentru astăzi, 22 iunie, în intervalul orar 12.00–21.00, ANM a emis un Cod Galben de caniculă, vizând mai multe regiuni din țară. Printre zonele afectate se numără Maramureșul, nordul și centrul Transilvaniei, nord-estul Moldovei, sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei.

Foto: ANM

Temperaturile maxime vor oscila între 30 și 34 de grade Celsius, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități, generând un disconfort termic accentuat. Județele vizate de avertizare sunt: Satu Mare, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Sălaj, Cluj, Mureș, Botoșani, Iași, Dolj, Olt, Teleorman și Giurgiu.

Instabilitate atmosferică și fenomene extreme

Pe lângă temperaturile ridicate, instabilitatea atmosferică va domina o mare parte din teritoriul țării, atât astăzi, 22 iunie, cât și mâine, 23 iunie. Un Cod Galben de instabilitate atmosferică este în vigoare în intervalul 22 iunie, ora 12.00 – 21.00, pentru zona montană, Banat, Crișana, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei și nord-vestul Munteniei.

Foto: ANM

Conform ANM, „pe parcursul zilei, vor fi averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 50–70 km/h, vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni”. Cantitățile de apă vor varia între 15–25 l/mp, iar pe alocuri vor depăși chiar 40 l/mp.

Județele vizate de această avertizare sunt: Timiș, Arad, Bihor, Sălaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Caraș-Severin, Gorj, Mehedinți, Dolj, Olt, Vâlcea, Sibiu, Mureș, Brașov, Argeș, Covasna și Harghita.

Rafale de 70 km/h și cantități importante de precipitații

Pentru ziua de mâine, 23 iunie, un alt Cod Galben de instabilitate atmosferică a fost emis pentru zona montană, sudul Banatului, vestul și nordul Olteniei. Meteorologii avertizează că „în aceste regiuni vor apărea averse torențiale, descărcări electrice frecvente și intensificări ale vântului, cu rafale de 50–70 km/h”. De asemenea, se pot înregistra vijelii și căderi de grindină, iar cantitățile de apă vor atinge local 15–25 l/mp, izolat depășind 30–40 l/mp.

Foto: ANM

ANM subliniază că asemenea fenomene de instabilitate atmosferică pot apărea, izolat, și în alte regiuni ale țării.

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