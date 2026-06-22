Gărzile Republicane nu mai sunt paznicii clerului șiit, ci însuși regimul, sub forma lui slăbită, dar radicalizată. Uraniul îmbogățit rămâne ascuns. Opoziția internă rămâne decapitată (după cele 42.000 de asasinate din ianuarie 2026, când Trump incita populația să răstoarne regimul, asigurând-o că ajutorul e pe drum). Linia roșie care obliga Iranul să nu atace direct Israel (chiar dacă o făcea prin mijlocirea Hamas & Hezbollah) nu mai e respectată și nici nu va mai fi. Aliații Americii din Golf au văzut că nu sunt cu adevărat protejați în cazul unor atacuri. 

Erdogan a rămas supărat pe America, după ce aceasta a încercat iarăși să folosească populația kurdă ca factor destabilizator în regiune. Netanyahu nu poate fi satisfăcut cu „pacea” lui Trump, pentru că IDF nu a terminat misiunea din Liban (și pentru că Trump l-a umilit, amintindu-i că e partenerul minor și că ar fi înfundat pușcăria dacă nu era „El”, supremul). Oricum, nu știm dacă AIEA își va relua inspecțiile în Iran. Nu știm nici dacă deblocarea Strâmtorii Ormuz va dura. Trump a ajuns la Evian cu o carioca groasă, bună pentru semnătura lui ciclopică, numai că „victoria” reclamată pare doar un număr de marketing narcisic, în maniera consacrată. 

Un lucru bun a fost prezența președintelui Zelenski la Evian. În lunile de război între America, Israel și Iran, tema invaziei rusești din Ucraina a intrat pe planul doi al atenției globale. S-ar spune că asta a favorizat progresele ucrainene pe front, în Donbass, agravând izolarea peninsulei Crimeea și îndesind raindurile reușite cu drone de atac în profunzimea teritoriului rusesc. La peste 1.500 de zile de la invazie, roata se întoarce în favoarea statului agresat, care se descurcă de minune, inclusiv pentru că emisarii lui Trump nu se mai bagă în seamă, oferindu-i lui Putin iluzia victoriei inevitabile. Dacă Zelenski ar reveni în Biroul Oval, i-ar putea arăta omologului său o mână plină de cărți norocoase. Legendarul autor al teoriei din anii 90 despre „sfârșitul istoriei” era chiar de părere că Rusia va colapsa înaintea Ucrainei. 

Donald Trump a împlinit între timp 80 de ani. În pofida alertelor catastrofice activate de adversarii săi, omul pare în formă, chiar dacă a început să ațipească în public și să redeseneze geografia, susținând că Iranul are, bunăoară, graniță terestră cu Qatar. Nu e însă genul de înțelept calculat, cu combustie discretă, care pare setat pentru longevitate, ci un personaj hiperactiv, agitat, ușor irațional, dominat de marote și prejudecăți tiranice, așa că putem anticipa un final de mandat și mai haotic, mai ales după 4 noiembrie, când puterea lui politică va fi limitată de victoria democrată în ambele camere legislative, lăsându-i (vai nouă!) doar culoarul politicii externe, unde ego-ul său rănit de eșec va căuta supracompensații virile (Urmează Cuba?). 

Ne putem întreba de ce dl Trump nu și-a schimbat deja de două-trei ori colaboratorii direcți, așa cum a procedat în primul mandat. Mai întâi, pentru că echipa actuală e aleasă exclusiv de el, pe criteriul unic al totalei loialități față de „șeful suprem”. Apoi, după ce Musk a trecut cu drujba prin administrație, Trump a populat întregul stat american federal cu supuși fără crâcnire. În fine, de data aceasta, Agenda 2025 și ideologia Dark MAGA (inspirată de Peter Thiel & Friends) a coagulat o atmosferă ideologică fără fisuri, în care tot ce mai rămâne de făcut e o nouă sală de bal la Casa Albă. Ca filo-american contrariat și frustrat de insultele dlui Trump la adresa aliaților săi clasici, din bătrâna Europa, îmi pare rău că efectul Trump eclipsează superioritatea încă deținută de America în materie economică, științifică, militară și tehnologică. 

Impresia proastă lăsată de prestația internațională a originalului și năbădăiosului președinte a umflat pânzele populismelor tiermondiste, încurajând moral tabăra dictatorilor și obrăznicind gruparea BRICS+, care se și vede la timona treburilor mondiale. Ba chiar și în România – pe motivul întemeiat că suveraniștii neocomuniști și seculegionari se dau cu Putin sub cascheta MAGA – s-a cristalizat un snobism antimerican care combină progresismul urban, strict elitist, cu speranță că UE se va rupe definitiv și foarte repede din lesa strategică americană. Simple visuri iresponsabile, dacă dăm la o parte poza lui Trump și vedem că vom depinde obiectiv de americani pentru următorii 10-20 de ani (la nivel de IA, cloud, sateliți militari și cei 300.000 de militari care folsesc integrat un ecosistem comandat de peste Atlantic). Europa controlează acum numai 5% din puterea globală de calcul AI (SUA dețin 80%), iar cele 200 de miliarde investite de UE în dezvotarea sectorului sunt depășite de cheltuielile americane dintr-un singur an. Campionul european (grupul francez Mistral) a strâns 2,9 miliarde capital: comparați-le cu cele 180 de miliarde dolari ale Open AI și cele 72,3 miliarde dolari din spatele Anthropic. 

În concluzie, pe lângă urările de bine pentru aniversarea octogenarului președinte ales de marea națiune aliată, ar trebui să ieșim din corul antiamerican de ocazie și să ne gândim la dezvoltarea parteneriatului bilateral pe termen lung. În preajma celor 250 de ani de la Proclamarea Independenței SUA, lumea civilizată are mai mult ca oricând nevoie de „the Voice of America”. 

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu.
ABONEAZĂ-TE Cristi Rogozanu
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...CUNOSCUTĂ! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care tabăra Bolojan și l-ar dori premier
Viva.ro
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...CUNOSCUTĂ! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care tabăra Bolojan și l-ar dori premier
Ce s-a aflat acum despre Anca Veștea, soția premierului desemnat Adrian Veștea. Detalii neștiute din trecutul cuplului ies la iveală
Unica.ro
Ce s-a aflat acum despre Anca Veștea, soția premierului desemnat Adrian Veștea. Detalii neștiute din trecutul cuplului ies la iveală
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
Elle.ro
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
gsp
Apariție incendiară! Cea mai frumoasă fotbalistă din România a făcut senzație pe plajă
GSP.RO
Apariție incendiară! Cea mai frumoasă fotbalistă din România a făcut senzație pe plajă
I-au ridicat Rolls-ul lui Mirel Rădoi » Imaginile cu mașina de 700.000 de euro s-au viralizat: „Îmi pare rău, băietu'!”
GSP.RO
I-au ridicat Rolls-ul lui Mirel Rădoi » Imaginile cu mașina de 700.000 de euro s-au viralizat: „Îmi pare rău, băietu'!”
Parteneri
Azi, 21 iunie, sărbătoare uriașă în România, mulți nu știam! Mare sfânt, azi, milioane de români și românce îi poartă numele superb. La mulți ani!
Libertateapentrufemei.ro
Azi, 21 iunie, sărbătoare uriașă în România, mulți nu știam! Mare sfânt, azi, milioane de români și românce îi poartă numele superb. La mulți ani!
Lovitură pentru Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram! Gata, acum este totul oficial. Din păcate, nu s-a mai putut salva nimic
Avantaje.ro
Lovitură pentru Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram! Gata, acum este totul oficial. Din păcate, nu s-a mai putut salva nimic
Cum arată vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Cum arată vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Știri România

Culisele Congresului PNL. Război total contra PSD, discurs virulent anti-sistem și pariul de moment
Analiză
Politică 08:30
Culisele Congresului PNL. Război total contra PSD, discurs virulent anti-sistem și pariul de moment
Pentru un nou început. Relansarea României prin puterea democrației
Opinii 06:55
Pentru un nou început. Relansarea României prin puterea democrației
Parteneri
Bătălii electorale pe toate fronturile. Târg luat cu asalt de Călin Georgescu. „Să nu pierdem copilu’, cu ochii la Călin al nostru!”| REPORTAJ
Adevarul.ro
Bătălii electorale pe toate fronturile. Târg luat cu asalt de Călin Georgescu. „Să nu pierdem copilu’, cu ochii la Călin al nostru!”| REPORTAJ
Răsturnare de situație: Alex Băluță refuză Poli Timișoara și semnează cu o contracandidată la promovare! Update Exclusiv
Fanatik.ro
Răsturnare de situație: Alex Băluță refuză Poli Timișoara și semnează cu o contracandidată la promovare! Update Exclusiv
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Ce a decis Carmen Grebenișan în legătură cu apartamentul cumpărat în timpul căsniciei cu fostul ei soț, Alex Militaru. Creatoarea de conținut a dezvăluit ce va face cu locuința: „Este o investiție...”
Elle.ro
Ce a decis Carmen Grebenișan în legătură cu apartamentul cumpărat în timpul căsniciei cu fostul ei soț, Alex Militaru. Creatoarea de conținut a dezvăluit ce va face cu locuința: „Este o investiție...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger
Viva.ro
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger

Monden

Cum se înțelege Gabriela Cristea cu soacra ei. A spus-o fără rețineri. „Experiențele mele anterioare au fost un pic aricioase”
Stiri Mondene 08:42
Cum se înțelege Gabriela Cristea cu soacra ei. A spus-o fără rețineri. „Experiențele mele anterioare au fost un pic aricioase”
Ilinca Vandici, în costum de baie la bordul unei ambarcațiuni. Apariția care i-a surprins pe internauți
Stiri Mondene 21 iun.
Ilinca Vandici, în costum de baie la bordul unei ambarcațiuni. Apariția care i-a surprins pe internauți
Parteneri
Iuliana Pepene, imagini incendiare din Mykonos. Cum s-a fotografiat vedeta de la Observator în „insula milionarilor”
TVMania.ro
Iuliana Pepene, imagini incendiare din Mykonos. Cum s-a fotografiat vedeta de la Observator în „insula milionarilor”
Ţepe pe piaţa maşinilor second-hand. Ce trebuie să verifici înainte să cumperi un autoturism
ObservatorNews.ro
Ţepe pe piaţa maşinilor second-hand. Ce trebuie să verifici înainte să cumperi un autoturism
WOW! O recunoști pe legendara actriță? E acum în România! La 71 de ani sfidează timpul și spune: „Nu las bătrânețea să intre în mine!”.
Libertateapentrufemei.ro
WOW! O recunoști pe legendara actriță? E acum în România! La 71 de ani sfidează timpul și spune: „Nu las bătrânețea să intre în mine!”.
Parteneri
Gafă sinistră: prezentatoarea a anunțat decesul tatălui lui Lionel Messi, apoi a fost dată afară de postul TV
GSP.ro
Gafă sinistră: prezentatoarea a anunțat decesul tatălui lui Lionel Messi, apoi a fost dată afară de postul TV
NU era oxigen! Ce era obiectul verde din mâna lui Ismael Kone după accidentarea horror
GSP.ro
NU era oxigen! Ce era obiectul verde din mâna lui Ismael Kone după accidentarea horror
Parteneri
Cotroceniul RUPE tăcerea după fotografia controversată de la Bruxelles
Mediafax.ro
Cotroceniul RUPE tăcerea după fotografia controversată de la Bruxelles
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Wowbiz.ro
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Promo
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
Advertorial
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Advertorial
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Parteneri
Răzvan Lucescu a izbucnit în lacrimi atunci când a vorbit despre tatăl său! Nu poate trece nici acum peste pierderea suferită: „E greu de acceptat”
Wowbiz.ro
Răzvan Lucescu a izbucnit în lacrimi atunci când a vorbit despre tatăl său! Nu poate trece nici acum peste pierderea suferită: „E greu de acceptat”
Singurele zodii protejate de Sânziene. De ASTAZI începe cea mai frumoasă perioadă
Redactia.ro
Singurele zodii protejate de Sânziene. De ASTAZI începe cea mai frumoasă perioadă
În timp ce mașina se prăbușea în râpa din Transfăgărășan, șoferița era... Vezi mai mult
KanalD.ro
În timp ce mașina se prăbușea în râpa din Transfăgărășan, șoferița era... Vezi mai mult

Politic

Culisele Congresului PNL. Război total contra PSD, discurs virulent anti-sistem și pariul de moment
Analiză
Politică 08:30
Culisele Congresului PNL. Război total contra PSD, discurs virulent anti-sistem și pariul de moment
Surpriza lui Nicușor Dan de la Ministerul Economiei. Cine este și ce avere are Marian Bârgău
Politică 08:18
Surpriza lui Nicușor Dan de la Ministerul Economiei. Cine este și ce avere are Marian Bârgău
Parteneri
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
ZiaruldeIasi.ro
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
Cristi Borcea, multimilionar încă de pe vremea lui Ceaușescu. Dezvăluri incredibile ale lui Mitică Dragomir: „Avea trei metri cubi de bancnote!”
Fanatik.ro
Cristi Borcea, multimilionar încă de pe vremea lui Ceaușescu. Dezvăluri incredibile ale lui Mitică Dragomir: „Avea trei metri cubi de bancnote!”
Român trimis 15 ani într-un „gulag” rusesc. Este acuzat că a spionat pentru Ucraina
Spotmedia.ro
Român trimis 15 ani într-un „gulag” rusesc. Este acuzat că a spionat pentru Ucraina