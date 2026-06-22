Robotul cerșetor de 14.000 de euro folosea chiar și un cod QR pentru donații digitale

Pe lângă o farfurie pentru monede, robotul în valoare de 14.000 de euro, identificat ca fiind un model Unitree G1, avea și un cod QR pentru a primi plăți digitale, potrivit Daily Mail.

Încă nu se știe cine se află în spatele acestei inițiative neobișnuite, iar speculațiile online variază de la o glumă elaborată până la o formă bizară de artă performativă sau o metodă ingenioasă de a face bani.

Robotul umanoid care cerșea pe o stradă din China a stârnit un val de controverse

Un utilizator de social media a glumit: „Până și cerșetorii sunt înlocuiți de roboți”. Alt comentator a adăugat ironic: „Piața muncii e atât de proastă, încât și roboții trebuie să cerșească”.

Pe măsură ce clipurile cu robotul cerșetor s-au răspândit pe internet, opinia publicului s-a împărțit. În timp ce unii au ironizat situația, alții s-au arătat indignați de gesturile celor care donau bani. Un utilizator a comentat:

„Dacă nu putem garanta demnitatea de bază cetățenilor noștri, de ce am trata mai bine inteligența artificială?”, un utilizator a comentat.

Un altul a adăugat: „Nu dați bani așa ceva, dați-i unui om care are cu adevărat nevoie”.

Roboții sunt considerați o soluție în mai multe domenii din China

Fenomenul vine pe fondul unei prezențe tot mai mari a roboților umanoizi în viața de zi cu zi din China, unde sunt utilizați la evenimente promoționale, în restaurante și chiar la zilele sportive școlare.

Roboții sunt considerați o soluție pentru provocările economice ale unei populații îmbătrânite și pentru ritmul încetinit al creșterii economice.

Roboții umanoizi au mai fost protagoniștii unor incidente din China

Totuși, apropierea roboților de oameni a dus deja la incidente amuzante și uneori periculoase.

La un eveniment sportiv din regiunea autonomă Xinjiang, un robot care efectua o rutină de arte marțiale s-a prăbușit, lovind accidental câțiva copii care s-au apropiat de el.

Într-un alt incident, un robot Unitree a lovit un băiat peste față în timpul unui spectacol din provincia Shaanxi, pe 21 martie. Într-un alt clip viral, un robot care dansa pe melodia „Billie Jean” a căzut pe scenă, fiind ridicat și scos de un handler, ceea ce i-a făcut pe fani să-l compare cu „un unchi beat care dansează la o nuntă”.

Un robot umanoid a generat mii de reacții în mediul online atunci când internauții au realizat ca poate face patul și alte treburi casnice. Prototipul costă 50.000 de euro și te poate aștepta acasă cu masa pusă, după ce îți spală hainele.

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