Proprietățile nutritive și compușii activi ai usturoiului

Deși usturoiul nu este consumat în cantități mari, el reprezintă o sursă semnificativă de compuși bioactivi, mai ales alicină. Aceasta substanță, care se formează doar atunci când usturoiul este zdrobit sau tocat, joacă un rol crucial în susținerea sănătății.

„Majoritatea lucrurilor care fac usturoiul util nu apar de fapt pe o etichetă nutrițională standard”, explică Olivia Hamilton, RD, LDN, dietetician înregistrat. „Adevărata sa putere constă în fitochimicalele sale bioactive.”

Pe lângă alicină, usturoiul conține și alți compuși benefici, precum sulfura de dialil (DAS) și disulfura de dialil (DADS), recunoscuți pentru efectele lor pozitive asupra sistemului cardiovascular, susținerea sistemului imunitar și reducerea stresului oxidativ.

Ce se întâmplă când consumi usturoi zilnic?

Efecte imediate

Beneficiile usturoiului pot fi subtile la început. „În prima săptămână sau două, s-ar putea să nu simțiți o transformare dramatică, dar la nivel celular, se desfășoară o muncă importantă”, spune Hamilton. Usturoiul acționează ca un prebiotic, stimulând creșterea bacteriilor benefice în intestin, precum Lactobacillus și Bifidobacteria.

De asemenea, acesta oferă un sprijin imunitar subtil în stadiile incipiente, prin creșterea activității celulelor imune și susținerea echilibrului organismului. Cu toate acestea, un efect secundar comun este mirosul persistent cauzat de sulfura de alil metil, care se elimină prin respirație și piele.

„Unii oameni pot experimenta și disconfort gastrointestinal minor, dar aceste efecte sunt, în general, ușor de gestionat”, adaugă Hamilton.

Beneficii pe termen lung

După o perioadă de consum regulat, efectele usturoiului devin mai evidente. „Odată ce se atinge pragul de șase până la opt săptămâni, cercetările arată că beneficiile cardiovasculare devin mult mai pronunțate”, menționează Hamilton. Printre acestea se numără reducerea colesterolului total, a colesterolului LDL și a tensiunii arteriale, în special la cei cu niveluri ușor crescute.

Mai mult, usturoiul contribuie la combaterea stresului oxidativ, un factor major care favorizează inflamația. „Încărcătura antioxidantă se acumulează în timp, crescând capacitatea antioxidantă totală și protejând ADN-ul și proteinele de daunele cauzate de radicalii liberi”, explică specialistul. Aceste beneficii reduc riscul de boli cronice, inclusiv afecțiuni cardiovasculare și diabet de tip 2.

Totuși, Hamilton avertizează: „Usturoiul are un efect natural antiagregant, care poate interacționa cu medicamentele anticoagulante, precum warfarina. Este important ca persoanele care iau astfel de medicamente să consulte un medic înainte de a introduce usturoiul în mod regulat în dietă.”

Cum să maximizezi beneficiile usturoiului?

Organizația Mondială a Sănătății recomandă consumul zilnic a 2 până la 5 grame de usturoi proaspăt – echivalentul unui cățel de usturoi. Cu toate acestea, nu este necesar să îl consumați în fiecare zi pentru a obține beneficii. Consumul regulat, de câteva ori pe săptămână, poate fi suficient.

„Pentru a maximiza beneficiile, este util să lăsați usturoiul să stea câteva minute după ce l-ați tăiat sau zdrobit, înainte de a-l găti”, sugerează Hamilton. Acest procedeu permite formarea alicinei, care ulterior se transformă în compuși organosulfurici stabili și benefici.

Dacă prepararea zilnică vi se pare complicată, există soluții. Hamilton recomandă răzuirea unei cantități mari de usturoi și congelarea acestuia. „Compușii activi sunt conservați chiar și după congelare, ceea ce vă permite să utilizați rapid și eficient usturoiul atunci când gătiți.”

Prin urmare, introducerea usturoiului în dieta zilnică, cu moderație și constanță, poate aduce beneficii semnificative sănătății, de la susținerea sistemului imunitar, până la îmbunătățirea sănătății cardiovasculare.

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