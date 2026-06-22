Cel mai bun soi de cireșe din România: Soiul Sweet Aryana/Gi5 a luat locul I

La ediția din acest an a Sărbătorii Cireșului au fost prezentate și evaluate unele dintre cele mai valoroase soiuri și hibrizi de cireș din România. Evenimentul a reunit cercetători, producători, stațiuni pomicole și companii de profil, într-un schimb de experiență axat pe calitatea fructelor, adaptabilitate și potențial comercial.

Locul I în topul cireșelor a fost câștigat de Sweet Aryana/Gi5, prezentat de POMIVITICOLA SRL, iar locul al doilea a revenit soiului Early Red/CAB11E, prezentat de Stațiunea Pietroasa-Istrița.

Pe locul al treilea au fost desemnate trei soiuri și hibrizi: Early Bigi, prezentat de ICDP Pitești-Mărăcineni, Sweet Gabriel/Gi5, prezentat de Microfruits România, și Sweet Gabriel, prezentat de Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură.

Cum sunt cireșele din soiul Sweet Aryana/Gi5

Sweet Aryana/Gi5 este un soi timpuriu de cireș, cunoscut și ca Sweet Aryana PA1UNIBO, obținut de Universitatea din Bologna. Este apreciat pentru faptul că intră repede pe rod, are producții ridicate și constante, iar fructele sunt de mărime medie spre mare, de 28-30 mm, de culoare roșu închis lucios, cu pulpă fermă, aromată și gust bun, scrie Universitatea din Bologna.

Soiul este autofertil, adică nu depinde la fel de mult de alte soiuri pentru polenizare, și se recoltează devreme, la câteva zile după soiul Burlat, unul dintre reperele folosite de pomicultori pentru cireșele timpurii.

Mențiuni speciale pentru alte soiuri de cireș

Specialiștii au acordat și mențiuni speciale. Printre soiurile remarcate s-au aflat Andreiași, Early Red PHLC și Sweet Aryana. Acestea au fost apreciate pentru calitatea fructelor și pentru potențialul lor în producția pomicolă.

Pentru cumpărători, acest top arată de ce cireșele nu sunt toate la fel. Unele soiuri sunt căutate pentru gust, altele pentru aspect, fermitate, rezistență sau pentru faptul că pot ajunge mai ușor pe piață în stare bună.

La ediția din acest an a Sărbătorii Cireșului au primit diplome de participare mai multe stațiuni, ferme și companii de profil. Printre participanți s-au aflat SCDP Băneasa, SCDP Voinești, SCDP Bistrița, Eco Fruct Sultana, Natural Agro Market, Mihai Burducea, Multifruct SRL, Ferma Bogdănești și Domeniul Bogland.

Cât costă acum cireșele în Piața Obor din București

În piețe, prețul cireșelor s-a schimbat mult față de începutul sezonului. În weekendul 20-21 iunie, Piața Obor din București a fost plină de cumpărători, iar cireșele și caisele vândute cu 10 lei kilogramul au fost printre cele mai căutate produse. La unele tarabe, cireșele puteau fi găsite chiar și cu 7 lei kilogramul, în funcție de comerciant și de cantitatea cumpărată.

Diferența este mare față de începutul lunii, când Libertatea a găsit în aceeași piață cireșe Napoleon, Cordia dulce și Pietroase la 25 de lei kilogramul. Atunci, existau și variante mai accesibile, la 15 lei kilogramul, iar soiul Boambă se vindea cu 20-25 de lei kilogramul.

Pe măsură ce au apărut mai multe fructe românești și tarabele s-au umplut, prețurile au scăzut vizibil. În Obor, piața care atrage de obicei mulți cumpărători tocmai prin prețurile mai mici, cireșele au ajuns acum la niveluri mult mai accesibile pentru cei care vor fructe de sezon fără să plătească zeci de lei pe kilogram.

De ce sunt atât de diferite prețurile

Prețul cireșelor poate varia mult de la o piață la alta și de la o tarabă la alta. Contează soiul, proveniența, cât de coapte sunt fructele, cât de bine arată, dar și cât de mare este oferta în ziua respectivă. La început de sezon, când marfa este puțină, prețurile sunt de obicei mai mari. Când apar cantități mai mari de cireșe românești, prețurile încep să scadă, mai ales în piețele unde concurența între comercianți este mai mare.

De aceea, același fruct poate costa într-o piață de cartier mult mai mult decât în Obor, unde oferta este mare și cumpărătorii compară rapid prețurile.

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