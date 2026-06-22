De ce Biserica face o excepție pentru Sfântul Ioan Botezătorul

În calendarul ortodox există o regulă aproape neabătută, și anume ziua de pomenire a unui sfânt coincide cu data trecerii acestuia în neființă, nu cu nașterea pământească. Logica acestei convenții ține de teologia ortodoxă, moartea unui sfânt fiind privită drept „ziua de naștere” pentru viața veșnică, adică momentul în care sufletul intră în comuniunea deplină cu Dumnezeu.

Din acest tipar ies însă două figuri biblice, tratate cu un statut cu totul aparte în viața liturgică a Bisericii. Fecioara Maria și Ioan Botezătorul sunt singurele personaje din calendarul ortodox cărora li se celebrează nu doar nașterea, ci și zămislirea, un detaliu liturgic ce le conferă o poziție unică între toți sfinții. Pentru Maica Domnului, Biserica marchează atât nașterea, la 8 septembrie, cât și zămislirea, la 9 decembrie. Pentru Înaintemergătorul Domnului, datele corespunzătoare sunt 24 iunie pentru naștere și 23 septembrie pentru zămislire, notează creștinortodox.ro.

În afară de aceste repere, calendarul ortodox include și alte zile legate de viața celor doi: Buna Vestire, care anunță zămislirea lui Iisus Hristos, sau Aflarea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, sărbătoare ce amintește de un episod ulterior morții sale martirice.

Nașterea Sf. Ioan Botezătorul: de ce e sărbătorită pe 24 iunie

Spre deosebire de multe alte sărbători din tradiția creștin ortodoxă, cea a nașterii lui Ioan Botezătorul are un punct de plecare clar identificabil în text biblic. Evanghelistul Luca este singurul dintre cei patru evangheliști care relatează acest episod, consemnând detalii despre circumstanțele nașterii, de la vestirea îngerească primită de tatăl său, preotul Zaharia, până la bucuria familiei la venirea pe lume a copilului.

Cronologia evenimentului este, de asemenea, menționată cu exactitate. Astfel, nașterea lui Ioan Botezătorul a fost cu șase luni înainte de nașterea Domnului Iisus Hristos. Acest fapt explică distanța de exact jumătate de an dintre cele două sărbători din calendarul liturgic: 24 iunie și 25 decembrie. Stabilirea acestei sărbători nu s-a întâmplat instantaneu, ci a urmat un proces istoric ce poate fi reconstituit din documentele vremii.

Cercetătorii plasează atestarea documentară a sărbătorii în secolele IV-V, perioadă care coincide, nu întâmplător, cu momentul în care Biserica a definitivat și data exactă a Crăciunului. Această sincronizare cronologică nu este surprinzătoare. Odată fixat reperul nașterii lui Iisus Hristos la 25 decembrie, calculul celor șase luni menționate de Evanghelistul Luca a condus în mod logic la stabilirea datei de 24 iunie pentru nașterea Sfântului Ioan Botezătorul.

Legătura cu solstițiul de vară

Un subiect aparte de cercetare pentru istoricii religiilor îl reprezintă relația dintre această sărbătoare creștină și practicile precreștine asociate aceluiași moment din an. Conform unor ipoteze științifice, alegerea datei de 24 iunie nu ar fi fost deloc întâmplătoare, ci ar fi răspuns unei nevoi concrete, și anume aceea de a oferi o alternativă creștină sărbătorilor păgâne legate de solstițiul de vară, eveniment astronomic care avea loc cu puțin timp înainte, în jurul datei de 22-23 iunie.

Practica suprapunerii unor sărbători creștine peste date cu însemnătate în calendarele agricole sau în cele naturiste mai vechi nu este unică în istoria Bisericii. Fenomenul a fost documentat și în alte contexte ca parte a unui proces mai amplu prin care creștinismul a integrat și transformat simbolic repere temporale deja înrădăcinate în viața comunităților.

Rezultatul acestei suprapuneri istorice se vede și astăzi, astfel că data de 24 iunie este atât o sărbătoare liturgică importantă, cu temei biblic explicit în textul Evangheliei după Luca, cât și ca reper în calendarul popular. Această suprapunere de sensuri – unul liturgic, celălalt popular – explică de ce 24 iunie a rămas timp de secole una dintre datele cu cea mai bogată încărcătură simbolică din calendarul românesc.

Cine sunt Sânzienele

În tradiția populară românească, Sânzienele sau Drăgaicele sunt percepute drept ființe mitice care își fac apariția exclusiv noaptea. Spre deosebire de alte personaje din folclorul autohton, precum ielele sau rusaliile, Sânzienele sunt aducătoare de liniște, pace, echilibru, dragoste și bucurie, iar prezența lor are doar efecte benefice, atât pentru oameni, cât și pentru animale și plante.

Noaptea de 23 spre 24 iunie este considerată un moment cu o încărcătură aparte, fiind propice fertilității a întregii vieți de pe pământ. Despre semnificația acestei nopți pentru destinul oamenilor a scris și Mircea Eliade. Acesta a descris-o drept noaptea „dragostei nebune” și al „regăsirii ursiților”: „Te-am iubit aşa cum m-ai iubit şi tu, ca un nebun, ca un strigoi, fără să înţeleg ce fac, fără să înţeleg ce se întâmplă cu noi, de ce am fost ursiţi să ne iubim fără să ne iubim, de ce am fost ursiţi să ne căutăm fără să ne întâlnim…”.

Dar, ce sunt, de fapt, Sânzienele? Potrivit folcloristului Marcel Lutic, acest termen are trei sensuri diferite, dar strâns legate unul de celălalt. În primul rând, este vorba despre niște zâne, în general binevoitoare, despre care se spune că sunt foarte harnice în noaptea dintre 23 și 24 iunie, adică noaptea care le poartă numele.

De asemenea, denumirea de „sânziene” trimite la florile galbene care înfloresc în preajma zilei de 24 iunie și care au puteri de prezicere și de apărare împotriva răului, fiind considerate întruchiparea vegetală a zânelor omonime. În fine, al treilea element se referă la însăși sărbătoarea de pe 24 iunie, care în regiunile sudice ale țării este cunoscută sub numele de Drăgaica, se precizează pe creștinortodox.ro.

Noaptea în care se deschid cerurile

Conform credinței populare, în noaptea de 23 spre 24 iunie, cerurile se deschid pentru câteva clipe, iar Sânzienele sunt descrise ca un soi de zâne ale câmpului, frumoase și tinere, care coboară din înalturi sau umblă pe pământ în grupuri, de obicei în număr impar. Ele cântă și dansează, de obicei în jurul unui foc aprins, iar locurile unde dănțuiesc rămân arse ori sterile.

Se spune că prezența lor are darul de a aduce rod femeilor măritate, de a spori numărul animalelor și al păsărilor din gospodării, de a îmbogăți recoltele de pe câmpuri, de a înzestra florile cu puteri tămăduitoare și parfum aparte, dar și de a alunga bolile și suferințele oamenilor. De asemenea, Sânzienele sunt în conștiința populară noaptea iubirii și a destinului, momentul în care tinerele fete pot să-i vadă în vis chipul celui cu care le va fi ursit să se mărite. Este un ritual transmis din generație în generație și păstrat cu sfințenie în satele din Bucovina, Maramureș, Oltenia sau Muntenia.

Numele acestei sărbători vine chiar de la ființele mitice pe care le celebrează. În popor, sărbătoarea de Sânziene mai poartă și denumirea de „Amuțitul cucului”, care vine de la faptul că această cântă doar timp de trei luni pe an, începând de la echinocțiul de primăvară (în jurul datei de 21 martie) și până la solstițiul de vară (21-22 iunie). Uneori, cucul poate fi auzit chiar până la 24 iunie, de Sânziene. Potrivit legendei, dacă cucul se oprește din cântat înainte de Sânziene, vara va fi una secetoasă.

Sânzienele: zâne bune, dar și forțe care pedepsesc

Spre deosebire de alte personaje din mitologia populară românească, care sunt percepute aproape exclusiv cu răul, Sânzienele au un statut ambivalent. În credința populară, spre deosebire de Rusalii, care sunt reprezentări fantastice aducătoare de rele, Sânzienele sunt zâne bune, dar pot deveni și forțe ale întunericului, lovindu-i pe cei păcătoși cu „lanțul Sânzienelor”.

De asemenea, ele pot stârni din senin furtuni, pot aduce grindină lăsând câmpul fără de rod și florile fără de leac. Respectul față de ziua lor sfântă este o condiție esențială a bunăvoinței Sânzienelor: cine onorează tradiția este răsplătit, însă cine o ignoră riscă să simtă pe pielea lor mânia acestor spirite ale câmpului.

Binecuvântările pe care le aduc Sânzienele când sunt mulțumite sunt multe și ating toate planurile vieții rurale tradiționale. În afară de faptul că dau florilor puteri tămăduitoare și un parfum aparte, Sânzienele apără copiii de boli, cresc bobul grâului, sporesc rodul pământului și alungă grindina. De asemenea, ele înmulțesc păsările cerului, aduc femeilor prunci frumoși, iar tinerelor, ursitul, aceasta din urmă fiind esența ritualurilor de dragoste care se desfășoară chiar în noaptea Sânzienelor.

Ce fac fetele pentru a-și visa ursitul

Așa cum spuneam, denumirea sărbătorii își are originea în floarea galbenă ce apare în această perioadă din an, cunoscută în popor sub numele de sânziană. Considerată o plantă înzestrată cu puteri magice, ea devine, pentru câteva zile, „ingredientul” de bază al tuturor obiceiurilor de protecție și de aflare a viitorului.

Dintre toate obiceiurile de Sânziene, cel mai cunoscut este cel referitor la visatul ursitului de către fetele nemăritate. Pentru asta, înainte de răsăritul soarelui, în multe regiuni ale țării, în dimineața de Sânziene, fetele ies la câmp ca să culeagă buchete de sânziene din care împletesc coronițe pe care apoi le așează la porți, pe crucile de la morminte sau pe icoane ori pe care le aruncă pe acoperișurile caselor.

Dacă o coroniță rămâne agățată pe casă, se spune că respectiva tânără va avea parte de viață lungă, în timp ce, dacă acea coroniță alunecă sau cade de pe acoperiș este semn rău, prevestind o moarte timpurie.

De asemenea, tot în această perioadă, fetele nemăritate culeg sânziene pe care le așează sub pernă în noaptea dinaintea sărbătorii în speranța că o să-i vadă în somn chipul viitorului soț. Există, însă, și variante regionale ale acestui obicei. În unele zone, tinerele își împletesc propriile coronițe pe care le lasă peste noapte afară, pentru a fi „citite” dimineața.

Dacă a doua zi coronițele sunt acoperite de rouă – considerată purificatoare – înseamnă că se vor mărita în același an. Există și o regulă legată de momentul culesului, care nu trebuie încălcată. Florile de sânziene nu trebuie culese înainte de dată pentru ca planta să fi acumulat deja, conform credinței populare, puterea oferită de noaptea solstițiului.

Tradiții de noaptea Sânzienelor

24 iunie este socotită o zi sacră, motiv pentru care munca este interzisă. În anumite regiuni, tradiția presupune aprinderea unor focuri pe dealuri, în timp ce, în alte regiuni, oamenii obișnuiesc să ocolească gospodăria – casa, terenurile agricole, grajdurile – purtând în mâini torțe aprinse.

Pe măsură ce noaptea se apropie de sfârșit, flăcăii umblă din casă în casă și se opresc acolo unde locuiesc fete de măritat, cărora le aruncă coronițe împletite din flori de sânziene.

În același timp, există un obicei mai puțin cunoscut, care implică un obiect aparent banal: oglinda. Tinerele care vor să-și afle ursitul așează sub un păr o oglindă alături de apă proaspăt scoasă din fântână, înainte de răsărit, care nu trebuie să fi fost atinsă de nimeni altcineva. Se spune că tinerele ar putea vedea în apă, ca într-o oglindă, chipul celui sortit, conform creștinortodox.ro.

Un alt obicei, păstrat în unele sate, presupune organizarea unei procesiuni formate exclusiv din tinere îmbrăcate în alb și având flori de sânziene prinse în păr. Alaiul este condus de o Drăgaică – o fată aleasă pentru puritatea ei, iar fetele străbat satul dansând, pentru a aduce belșug și fertilitate pentru întreaga comunitate.

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