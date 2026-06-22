„La fel cum toți cei 90 de parlamentari AUR au votat moțiunea de cenzură depusă de noi, la fel diseară, dacă va exista un vot, cu un premier care n-a venit să ne ceară susținerea, ci ne-a zis că trebuie să dăm dovadă de patriotism, acest Guvern nu va beneficia de susținerea parlamentarilor AUR. Eu fac un apel şi la premierul desemnat Veştea să predea mandatul sau să amâne acest vot. În mod evident, mai ales după anunţul pe care îl fac, acest cabinet nu o să treacă, nu va avea susţinerea a 233 de parlamentari. Nu există 233 de parlamentari fără coloană vertebrală în acest Parlament”, a declarat George Simion.

Ultimatum până la ora 20:00 pentru Adrian Veștea și Nicușor Dan

Deși anunță o opoziție fermă, George Simion lasă o ultimă fereastră de dialog, însă doar în condiții de maximă transparență. Acesta l-a convocat pe premierul desemnat la sediul AUR și i-a cerut o reacție publică și oficială președintelui Nicușor Dan privind utilitatea voturilor AUR și eticheta de „extremism”.

„Îl aştept pe domnul Veştea până diseară, la ora 20:00, la sediul formaţiunii noastre, pentru a discuta ceea ce vrea să facă pentru ţară. (…) Îi cer și lui Nicușor Dan să zică public dacă este nevoie de voturile AUR și, într-o întrevedere, dacă parlamentarii AUR mai sunt extremiști”, a mai spus Simion

Liderul AUR a adăugat că miza principală o reprezintă „reconcilierea națională”, în contextul în care formațiunea ar fi scăpat de „falsa etichetă de extremism”. Acesta a garantat că toate deciziile vor fi luate la vedere: „Nu prin birouri ascunse, nu prin negocieri secrete. Pe noi ne interesează ca România să se însănătoşească.”

Atac frontal la Ilie Bolojan: „Să dea dovadă de decență și să părăsească Palatul Victoria”

Pe lângă blocarea noii formule guvernamentale, George Simion a lansat un atac extrem de dur la adresa actualului șef al Guvernului, Ilie Bolojan, a cărui activitate o descrie ca fiind „păguboasă”. Liderul AUR i-a solicitat oficial acestuia demisia imediată din funcție.

„AUR, prin toți cei 90 de parlamentari, a votat împotriva Guvernării Bolojan și Guvernarea Bolojan nu mai este la putere”, a conchis Simion, amintind de succesul moțiunii de cenzură și punând presiune pe resetarea completă a scenei politice de la București.

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