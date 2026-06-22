Cum a încălcat femeia o regulă locală mai puțin cunoscută și a făcut o greșeală de aproape 100 de euro

Incidentul a avut loc în octombrie 2022, când Joey Handler a fost oprită de autoritățile locale în timpul unei vizite la Veneția. După un tur pietonal, Handler a încercat să găsească un loc pentru a lua prânzul. După ce a trecut pe lângă mai multe restaurante complet rezervate, a decis să cumpere o înghețată și să se așeze pe o treaptă la umbră pentru a o savura.

„Am decis să-mi iau înghețată și să mă așez pe o treaptă la umbră”, a povestit jurnalista pentru Business Insider.

„Pe măsură ce mă pregăteam să iau prima mușcătură, autoritățile din apropiere au început să fluture mâinile spre mine – un gest pe care l-am înțeles ca fiind: ridică-te. Și iată-mă, încălcând o regulă de etichetă care, conform orașului Veneția, poate duce la o amendă între 100 și 200 de euro”, a mărturisit ea.

Încălcarea regulii din Veneția se pedepsește cu amenzi între 100 și 200 de euro

Regulamentul interzice consumul de alimente sau băuturi așezat pe jos, pe trepte, poduri, monumente sau alte structuri publice. Potrivit autorităților citate de Express.uk, „Amenda: 100-200 de euro”.

Mai mult decât atât, „infractorii” vor fi interziși în locul în care a fost comisă greșeala și s-a aplicat sancțiunea.

Motivele pentru care au fost introduse măsurile din Veneția

Autoritățile explică faptul că aceste măsuri au fost introduse pentru a proteja mediul, curățenia urbană și peisajul, dar și pentru a asigura siguranța și igiena publică.

Alte comportamente interzise în Veneția includ înotul în canale, aruncarea deșeurilor, plimbarea în costum de baie, hrănirea porumbeilor sau pescărușilor, mersul pe bicicletă și camparea în spații publice.

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Ce alte amenzi mai pot primi turiștii în Veneția

Încălcarea acestor reguli poate atrage sancțiuni administrative cuprinse între 25 și 500 de euro, în funcție de gravitatea faptei.

De asemenea, din 2024, Veneția a introdus o taxă de intrare pentru turiști, în valoare de aproximativ 5 euro (4,34 lire sterline). Inițial aplicată în zilele aglomerate din perioada aprilie-iulie, taxa a fost ulterior extinsă pentru alte perioade.

Autoritățile subliniază că aceste măsuri sunt necesare pentru a proteja patrimoniul unic al orașului și pentru a reduce impactul turismului de masă asupra infrastructurii locale.

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