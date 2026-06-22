Produsul care se vinde la Lidl cu 12,99 lei

Lidl aduce în cadrul campaniei „Săptămâna Street Food” unul dintre produsele care atrag atenția iubitorilor de gustări internaționale: mini clătitele olandeze. Disponibile la prețul de 12,99 lei, acestea sunt apreciate pentru textura lor pufoasă și gustul delicat. Pot fi servite cu zahăr pudră, fructe proaspete, ciocolată, caramel sau alte toppinguri, fiind o alegere populară pentru desert sau mic dejun. Oferta este valabilă în catalogul din perioada 24-28 iunie 2026.

Alte produse din „Săptămâna Street Food” ce merită încercate

În cadrul aceleiași campanii, Lidl aduce la raft și alte produse inspirate din preparatele street food din diferite colțuri ale lumii, apreciate de clienții dornici să descopere gusturi noi. De la gustări rapide și specialități internaționale, până la deserturi și sosuri specifice, oferta le oferă cumpărătorilor posibilitatea de a experimenta preparate populare din cultura street food la prețuri accesibile.

Alte oferte speciale din „Săptămâna Street Food”:

Carne de pui, gătită lent 29,99 lei

Pizza Snack box 24,99 lei

Mini Calzone (salam/pesto) 17,99 lei

Cartofi pentru prăjit cu coajă 7,99 lei

Burger dulce cu clătite 13,99 lei

Biluțe de paste ( carbonara/ brânză și piper) 14,99 lei

Ruladă picantă cu carne de vită și porc 24,99 lei

Chifteluțe de pui, cu umplutură 12,99 lei

Tapas 19,99 lei

Înghețată (vișine/aromă de gumă de mestecat) 19,99 lei

Vafe cu umplutură (căpșuni/mango) 17,99 lei

Lipie (brie/mozzarellași busuioc) 11,99 lei

Mochi (măr acrișor/aromă de alune de pădure/ caffe latte)19,99 lei

Big Burrito 19,99 lei

Sos picant (clasic/volcano) 14,99 lei

Dressing pentru salată (chefir și lămâie/susan) 6,99 lei

Amestec pentru vafe 7,99 lei

Băutură răcoritoare( bergamotă și mentă/mandarină verde) 17,99 lei

Pufuleți crocanți înveliți în ciocolată cu lapte 12,99 lei

Conuri dulci 8,99 lei

Batoane lichide cu alcool pentru congelator 29,99 lei

Popcorn caramelizat 5,99 lei

Chipsuri de porumb (brânză picantă/scorțișoară) 4,99 lei

Bagels pufoși, cu unt 11,99 lei

Popcorn colorat 5,99 lei

Sirop pentru cafea (vanilie/alune/caramel) 12,99 lei

Rețetă de Burrito cu carne de vită

Ingrediente

50 ml ulei de măsline

1 ceapă galbenă

1 ardei capia

2 căței de usturoi

800 g carne tocată de vită

1 linguriță chimen

15 g boia dulce

1 ardei iute roșu

Piper negru, după gust

400 g roșii uscate

200 g fasole albă

200 ml supă de vită

5 foi de tortilla

100 g brânză Gouda

Mod de preparare

Încingeți uleiul într-o tigaie mare, la foc mediu spre mare. Adăugați ceapa, ardeiul capia și usturoiul și căliți-le timp de 4-5 minute, până se înmoaie. Puneți carnea tocată de vită și gătiți-o până când se rumenește ușor. Adăugați chimenul, boiaua dulce, ardeiul iute și piperul, apoi amestecați bine pentru a combina aromele. Încorporați roșiile tocate, fasolea albă și supa de vită. Aduceți amestecul la punctul de fierbere, apoi reduceți focul și lăsați să fiarbă la foc mic timp de aproximativ 50 de minute, până când compoziția se îngroașă. Încălziți foile de tortilla în cuptor timp de aproximativ 10 secunde. Puneți cu o lingură umplutura de carne în centrul fiecărei tortilla și împăturiți marginile pentru a forma burrito. Așezați burrito-urile într-o tavă tapetată cu hârtie de copt, presărați deasupra brânza Gouda rasă și introduceți tava în cuptor pentru 1-2 minute, până când brânza se topește.











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