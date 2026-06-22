Produsul care se vinde la Lidl cu 12,99 lei
Lidl aduce în cadrul campaniei „Săptămâna Street Food” unul dintre produsele care atrag atenția iubitorilor de gustări internaționale: mini clătitele olandeze. Disponibile la prețul de 12,99 lei, acestea sunt apreciate pentru textura lor pufoasă și gustul delicat. Pot fi servite cu zahăr pudră, fructe proaspete, ciocolată, caramel sau alte toppinguri, fiind o alegere populară pentru desert sau mic dejun. Oferta este valabilă în catalogul din perioada 24-28 iunie 2026.
Alte produse din „Săptămâna Street Food” ce merită încercate
În cadrul aceleiași campanii, Lidl aduce la raft și alte produse inspirate din preparatele street food din diferite colțuri ale lumii, apreciate de clienții dornici să descopere gusturi noi. De la gustări rapide și specialități internaționale, până la deserturi și sosuri specifice, oferta le oferă cumpărătorilor posibilitatea de a experimenta preparate populare din cultura street food la prețuri accesibile.
Alte oferte speciale din „Săptămâna Street Food”:
- Carne de pui, gătită lent 29,99 lei
- Pizza Snack box 24,99 lei
- Mini Calzone (salam/pesto) 17,99 lei
- Cartofi pentru prăjit cu coajă 7,99 lei
- Burger dulce cu clătite 13,99 lei
- Biluțe de paste ( carbonara/ brânză și piper) 14,99 lei
- Ruladă picantă cu carne de vită și porc 24,99 lei
- Chifteluțe de pui, cu umplutură 12,99 lei
- Tapas 19,99 lei
- Înghețată (vișine/aromă de gumă de mestecat) 19,99 lei
- Vafe cu umplutură (căpșuni/mango) 17,99 lei
- Lipie (brie/mozzarellași busuioc) 11,99 lei
- Mochi (măr acrișor/aromă de alune de pădure/ caffe latte)19,99 lei
- Big Burrito 19,99 lei
- Sos picant (clasic/volcano) 14,99 lei
- Dressing pentru salată (chefir și lămâie/susan) 6,99 lei
- Amestec pentru vafe 7,99 lei
- Băutură răcoritoare( bergamotă și mentă/mandarină verde) 17,99 lei
- Pufuleți crocanți înveliți în ciocolată cu lapte 12,99 lei
- Conuri dulci 8,99 lei
- Batoane lichide cu alcool pentru congelator 29,99 lei
- Popcorn caramelizat 5,99 lei
- Chipsuri de porumb (brânză picantă/scorțișoară) 4,99 lei
- Bagels pufoși, cu unt 11,99 lei
- Popcorn colorat 5,99 lei
- Sirop pentru cafea (vanilie/alune/caramel) 12,99 lei
Rețetă de Burrito cu carne de vită
Ingrediente
- 50 ml ulei de măsline
- 1 ceapă galbenă
- 1 ardei capia
- 2 căței de usturoi
- 800 g carne tocată de vită
- 1 linguriță chimen
- 15 g boia dulce
- 1 ardei iute roșu
- Piper negru, după gust
- 400 g roșii uscate
- 200 g fasole albă
- 200 ml supă de vită
- 5 foi de tortilla
- 100 g brânză Gouda
Mod de preparare
- Încingeți uleiul într-o tigaie mare, la foc mediu spre mare. Adăugați ceapa, ardeiul capia și usturoiul și căliți-le timp de 4-5 minute, până se înmoaie. Puneți carnea tocată de vită și gătiți-o până când se rumenește ușor. Adăugați chimenul, boiaua dulce, ardeiul iute și piperul, apoi amestecați bine pentru a combina aromele.
- Încorporați roșiile tocate, fasolea albă și supa de vită. Aduceți amestecul la punctul de fierbere, apoi reduceți focul și lăsați să fiarbă la foc mic timp de aproximativ 50 de minute, până când compoziția se îngroașă.
- Încălziți foile de tortilla în cuptor timp de aproximativ 10 secunde. Puneți cu o lingură umplutura de carne în centrul fiecărei tortilla și împăturiți marginile pentru a forma burrito.
- Așezați burrito-urile într-o tavă tapetată cu hârtie de copt, presărați deasupra brânza Gouda rasă și introduceți tava în cuptor pentru 1-2 minute, până când brânza se topește.
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