Împreună cu lista miniștrilor, Adrian Veștea a depus și programul său de guvernare.

Guvernul Veștea, dominat în fapt de PSD

În urma ședinței Consiliului Politic de duminică, social-democrații au decis să susțină învestirea premierului desemnat Adrian Veștea sub pretextul „asigurării stabilității politice a țării”, însă au confiscat de facto Executivul, impunându-și oamenii în cele mai importante portofolii, inclusiv la Interne, Sănătate, Justiție, Muncă și Energie.

Vicepremierul interimar Sorin Grindeanu a confirmat că PSD nu are obiecții față de persoana lui Veștea și a anunțat că votul de învestitură va fi dat rapid, chiar luni, 22 iunie.

Iată lista completă a membrilor Guvernului Veștea depusă în această seară la Parlament:

Prim-ministru: Adrian-Ioan Veștea (PNL)

Viceprim-ministru și Ministrul Afacerilor Interne: Marian Neacșu (PSD)

Viceprim-ministru (fără portofoliu): Alina-Ștefania Gorghiu (PNL)

Viceprim-ministru (fără portofoliu): Olivia-Diana Morar (Independent)

Ministrul Finanțelor: Alexandru Nazare (Independent)

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii: Cristian-Ovidiu-Cătălin Pistol (PNL)

Ministrul Justiției: Radu Marinescu (PSD)

Ministrul Apărării Naționale: Sorin-Mihai Cîmpeanu (PNL)

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului: Marian Aurelian Bârgău (Independent)

Ministru delegat pentru Transformare Digitală: Eduard-Tatian Mititelu (PNL)

Ministrul Sănătății: Alexandru Florin Rogobete (PSD)

Ministrul Educației și Cercetării: Monica-Cristina Anisie (PNL)

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: Florin-Ionuț Barbu (PSD)

Ministrul Afacerilor Externe: Luca-Alexandru Niculescu (Independent)

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene: Florin-Alexandru Zaharia (Independent)

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor: Alexandru-Mihai Ghigiu (PSD)

Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale: Petre-Florin Manole (PSD)

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: Romeo-Daniel Lungu (PSD)

Ministrul Culturii: Ionuț Vulpescu (PSD)

Ministrul Energiei: Bogdan-Gruia Ivan (PSD)

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului: Ștefan-Radu Oprea (PSD)

Ilie Bolojan le-a cerut demisia puciștilor din PNL în frunte cu Veștea

Puciștii din jurul lui Veștea, printre care se numără Hubert Thuma, Lucian Bode, Rareș Bogdan și Alina Gorghiu, au fost somați la Congresul Extraordinar al PNL să demisioneze sau vor fi excluși.

Noul lider liberal a subliniat că, în cei 30 de ani de când este membru, s-a aflat de multe ori în dezacord cu deciziile conducerii și a votat împotrivă, însă a ales întotdeauna să protesteze exclusiv în interior, fără a apela la jocuri de culise distructive: „Dacă totuşi deciziile acelui partid sunt incompatibile cu ceea ce vrei tu să faci, ce face un om decent? Pleacă demn, îşi anunţă colegii, îşi dă demisia, îşi pune mandatul. Dar când nu faci niciuna dintre ele, asta înseamnă motiv de tensiune”.

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