De ce nu-i place lui Busu să meargă la mare: „Nici nu stăteam la discuții”

Întrebat ce va face în următoarele luni, ținând cont că la multe teatre este perioadă de vacanță, dar și că au venit lunile călduroase, în care românii pleacă la mare, vedeta de la PRO TV a dezvăluit că el va fi pe scenă și în următoarea perioadă, însă destul de rar.

Florin Busuioc joacă în piese de teatru și pe timpul verii

„Eu sunt bine, mai am trei spectacole la Teatrul Luceafărul: «Comedie pe întuneric», piesă făcută de George Dogaru, «Răpire» și «Omul care a văzut moartea», acestea făcute de Daniel Hara. Am mai mers cu ele și prin țară, mai jucăm și la sediu, avem acum și o stagiune de vară. Să vedem dacă o să meargă stagiunea de vară, pentru că este un demers pe care l-a făcut Patrick (Petrică Paraschiv), directorul teatrului, încercând să aducă publicul în sala de spectacol și vara. Pentru că, sincer să fiu, lumea nu prea mai intră în sala de teatru.

E prima dată când se încearcă asta, o să vedem dacă merge. Ideea este că nu se joacă mult, se joacă un spectacol pe lună. Deci nu avem o frecvență mare… Un spectacol pe vară, de fapt. Un spectacol din cele trei pe care le joc eu… Toate spectacolele teatrului fac circuitul ăsta: un singur spectacol pe perioada de vară. Acum o să vedem cum merge povestea asta. Sper să meargă! Să vedem dacă o să ne iasă, că tot cu Daniel Hara încercăm să mai facem două spectacole. Unul se numește «A murit Bubi», al lui Tudor Mușatescu, și altul al unui autor spaniol, tot ca cel care a scris «Răpire». O să vedem… Astea sunt două proiecte care sunt acum în discuție. O să vedem dacă le facem, dacă nu le facem, nu știm…”, a spus Florin Busuioc în exclusivitate pentru Libertatea.

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Busu de la meteo a dezvăluit și de ce lumea preferă să meargă, de cele mai multe ori, la Teatrul Național din București, nu la spectacolele care se joacă în alte părți.

„La Teatrul Național în general e plin, pentru că Teatrul Național are altă priză la public, nu știu cum să zic… Are notorietate, lumea în general preferă să meargă la un teatru care îți oferă un repertoriu mai îngrijit, cumva. Oamenii și-au și luat niște «țepe» cu niște spectacole de-astea nu chiar extraordinare, pe la diverse teatre independente. Și nu prea se mai aventurează așa publicul. Și e foarte greu să-i aduci în sala de spectacol.

Teatrul Luceafărul, la care joc eu, este și un teatru care încă nu și-a construit un public al lui și o notorietate, să zici că te duci acolo că sigur e ok. Lumea încă nu știe foarte bine ce-i cu teatrul ăsta, cu Teatrul Luceafărul. Spectacolele în care joc eu sunt excepționale toate trei. Nu e nimic de discutat despre asta. Dar, în general, lumea nu prea… Nu are o cunoștință foarte clară despre teatrul ăsta”, a adăugat vedeta de la PRO TV.

Busu de la meteo vrea să ajungă la munte în vacanță

Celebrul actor a spus că încă nu și-a făcut planuri de vacanță, dar că probabil va ajunge la mare, deoarece soției lui îi place să meargă pe litoral, pe când el este îndrăgostit de munte!

„Nu, că avem stagiunea asta. Și nu e că nu pot, aș putea să fac, dar… Nu știu, o să mai vedem! Probabil că o să plecăm la un moment dat și pe la mare. S-ar putea să plecăm, că soției îi place la mare. Mie nu, deloc! Mă fac rac în 10 secunde! Eu sunt cu muntele.

Eu sunt cu muntele și pe munte am și crescut. Când eram elev la Hunedoara, mergeam în Retezat cu salvamontiștii, care erau prietenii mei. Dădeam amenzi eu, mă puneau să dau amenzi… Cine făcea focul pe munte, lua amendă, nici nu stăteam la discuții! Și eram un puștiulică, îți dai seama… Dar era… Omul de la Salvamont era în spate… Mă simțeam bine! Mi-a plăcut… Întotdeauna îți faci așa, îți proiectezi niște, cum să zic eu, idealuri sau îți faci niște idoli din oameni mai în vârstă sau mai cu experiență decât tine și mie salvamontiștii mi s-au părut întotdeauna niște oameni absolut senzaționali, dar nu am avut niciodată gândul ăsta, să mă fac salvamontist”, a încheiat Florin Busuioc interviul pentru Libertatea.

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