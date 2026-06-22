Evaluarea Națională 2026: cum se desfășoară proba scrisă la Limba română

Mari emoții pentru elevii de clasa a 8-a care, astăzi, 22 iunie, susțin Evaluarea Națională la Limba și literatura română, probă scrisă. Examenul începe la ora 9:00, iar accesul în săli este permis, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea testării, respectiv până la ora 8.30.

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de două ore (120 minute), din momentul în care s-a încheiat completarea casetei de identificare cu datele personale ale elevului (timpul necesar acestei completări fiind de 15 minute).

”Beneficiază de prelungirea timpului de lucru, cu maximum două ore, elevii pentru care s-a aprobat această solicitare de către Comisia Judeţeană/a Municipiului Bucureşti de organizare a examenului, în baza prevederilor procedurii cu privire la asigurarea condiţiilor de egalizare a şanselor pentru elevii cu deficienţe de vedere, deficienţe de auz şi tulburări de neurodezvoltare care susţin examenele naţionale în anul 2026”, precizează oficialii ministerului Educației într-un comunicat.

Elevii care doresc să corecteze o greşală taie cu o linie orizontală şi completează alături răspunsul considerat corect. Probele sunt monitorizate audio-video.

Pentru probele scrise la Evaluarea Națională 2026, candidaţii trebuie să aibă asupra lor un act de identitate şi instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră pentru redactarea lucrărilor, creion negru pentru realizarea desenelor/schemelor şi instrumente de desen la proba de Matematică.

În situaţii obiective, neimputabile candidaţilor, în care, în timpul probei scrise, este luată decizia anulării şi a rescrierii lucrării, se poate prelungi timpul destinat redactării, cu cel mult o oră, conform unei proceduri elaborate de către Comisia Naţională de Organizare a Evaluării Naţionale.

Reguli pentru candidați la proba scrisă la Limba română

Candidaţilor la Evaluarea Naţională 2026 le este interzis să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi alte asemenea obiecte ori în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen orice fel de lucrări: manuale, cărţi, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidaţi etc. care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

Se interzice candidaţilor să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi alte asemenea obiecte sau în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen telefoane mobile, căşti audio, dispozitive tip IoT, precum şi orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la reţele de socializare, care ar putea fi utilizate în rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alţi candidaţi/asistenţi din unitatea/unităţile de învăţământ/centrul/ centrele de examen sau cu exteriorul.

Se interzice candidaţilor să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

Încălcarea regulilor menţionate va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidaţii respectivi sunt eliminaţi de la proba respectivă, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materiale interzise/ciorne/foi din lucrările scrise etc. La părăsirea sălii de examen, candidaţii nu primesc subiectele. Candidaţii eliminaţi de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă primesc nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă.

Structura subiectelor la Română de la Evaluarea Națională 2026

La proba scrisă de Limba română din cadrul Evaluării Naționale 2026, elevii primesc câte o broșură care va conține subiectele, iar în dreptul fiecăruia vor avea și loc pentru a scrie rezolvările.

Subiectele la Română pentru Evaluarea Națională 2026 sunt structurate în două părți. Subiectul I are 70 de puncte, iar aici elevii vor avea două texte la prima vedere. Pe baza acestora, elevii vor avea de rezolvat nouă cerințe de gramatică, vocabular și analiză morfo – sintactică.

Subiectul al II-lea are 20 de puncte, iar aici elevii vor avea de redactat un text argumentativ sau o compunere de minim 150 de cuvinte care va avea legătură cu unul dintre cele două texte de la Subiectul I. Poate fi o caracterizare a unui personaj sau o argumentare pe o anumită temă, prezentată la rândul său într-unul dintre textele de la Subiectul I.

Ce subiecte au picat la Română la Evaluarea Națională din 2025

În 2025 la Evaluarea Națională, pentru subiectele la Română, elevii au avut la dispoziție tot 120 de minute, iar structura a fost aceeași.

Subiectul 1 la proba scrisă la Limba și literatura română, din cadrul Evaluării Naţionale 2025, a avut două texte suport: unul din „Toate pânzele sus!” de Radu Tudoran, iar al doilea din „Spre Polul Sud”, de Emil Racoviță. Pe baza acestor fragmente, elevii de clasa a VIII-a au avut de rezolvat mai multe cerințe.

La subiectul 2, candidaţii au avut de făcut o compunere, de minimum 150 de cuvinte, în care să prezinte o întâmplare dintr-o excursie.

Când vor fi anunțate rezultatele la Evaluarea Națională 2026

Primele rezultate la Evaluarea Națională 29026 vor fi comunicate miercuri, 1 iulie, până la ora 12:00 (în centrele de examen).

Comunicarea rezultatelor se realizează anonimizat prin coduri individuale care înlocuiesc numele şi prenumele, atât în centrele de examen, cât şi pe site-ul evaluare.edu.ro, respectându-se Regulamentul general privind protecţia datelor personale. Codurile individuale sunt distribuite elevilor pe bază de semnătură de primire, la prima probă susţinută.

Contestaţiile şi cererile de vizualizare a lucrărilor scrise pot fi depuse în zilele de 1 iulie (în intervalul orar 14:00 – 18:00), 2 iulie şi 3 iulie.

Acestea pot fi depuse/transmise şi prin mijloace electronice. În acest caz, candidaţii completează, semnează şi depun/transmit prin mijloace electronice şi o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere.

Pentru candidaţii minori, declaraţia-tip este semnată şi de către părinţii/reprezentanţii legali ai acestora. Nota obţinută în etapa de soluţionare a contestaţilor este nota definitivă, indiferent de punctajul obţinut.

Rezultatele finale vor fi afişate miercuri, 8 iulie.

Calendar Evaluare Națională 2026

22 iunie 2026 Limba și literatura română – probă scrisă

24 iunie 2026 Matematica – probă scrisă

26 iunie 2026 Limba și literatura maternă – probă scrisă

2 iulie 2026 Afișarea rezultatelor inițiale (până la ora 12,00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14,00-18,00)

3–4 iulie 2026 Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

5 iulie–8 iulie 2026 Soluționarea contestațiilor

9 iulie 2026 Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de Evaluare Națională în anul școlar 2025 – 2026 a fost aprobată prin Ordinul de ministru nr. 6.058/29.08.2025.

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenţilor învăţământului gimnazial, este media generală la Evaluarea Naţională susţinută de absolvenţii clasei a 8-a, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la probele din cadrul Evaluării Naţionale.

Ministerul Educaţiei a pus la dispoziţia celor interesaţi linia TELVERDE 0800801100 pentru sesizarea eventualelor disfuncţionalităţi privind desfăşurarea Evaluării Naţionale. Numărul va fi disponibil în zilele în care au loc probele scrise, între orele 8:00 – 16:30 (luni şi miercuri). Subiectele şi baremul de corectare vor fi publicate în fiecare zi cu probă scrisă, la ora 15:00, pe site-ul dedicat.

Calendar Admitere Liceu 2026

Între 12 mai și 12 iunie 2026 au loc ședinţe/acțiuni de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere şi a planului de școlarizare. Acestea pot fi organizate atât la școală, cât și prin mijloace electronice – telefon, e-mail sau videoconferință.

Pe 9 iulie 2026 va fi anunţată ierarhia la nivel judeţean a absolvenţilor claselor a VIII-a, în funcție de media de la Evaluarea Națională.

Între 13 și 20 iulie 2026 se completează fișele de opțiuni pentru liceu, în format electronic, cu sprijinul diriginților și al părinților.

Pe 22 iulie 2026 are loc prima repartizare computerizată a candidaților.

Între 23 și 28 iulie 2026 se depun dosarele de înscriere la liceele unde elevii au fost repartizați.

A doua etapă de repartizare computerizată este programată să înceapă pe 31 iulie 2026, pentru candidații care nu au prins locuri în prima etapă sau nu și-au depus dosarele ori care sunt din serii anterioare, în vârstă de până la 18 ani.

Vezi și: Modele subiecte pentru proba scrisă la Limba română Evaluare Națională 2026

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