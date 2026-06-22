Irina Fodor are emoții mari pentru fiica sa, care participă la Evaluarea Națională. Au început examenele, astfel că vedeta a transmis un mesaj.

Irina Fodor a mărturisit că trăiește intens momentele în care fiica sa, Diana, se află în timpul examenelor de la Evaluarea Națională. Aceasta a declarat că este mai emoționată decât ar fi crezut și a transmis un mesaj pentru toți copiii de clasa a VIII-a.

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„Mai stau un pic în mașină, să mi se dezmorțească genunchii, ca să pot să conduc înapoi, spre casă. Tocmai am lăsat-o pe Diana la școală, pentru că, în câteva minute, începe examenul. Azi dă Evaluarea Națională și nu aș fi zis în veci că o să am asemenea emoții, dar uite că le am de câteva zile bune și acum au atins apogeul”, a scris prezentatoarea pe Instagram.

De asemenea, Irina Fodor a ținut să transmită și un mesaj tuturor elevilor care intră în sală pentru a susține examenul. Aceasta i-a încurajat și le-a urat baftă la examene.

„Voiam să le urez multă baftă copiilor care astăzi merg în sălile de clasă cu sufletul plin de speranță. Aveți încredere în voi, totul va fi bine! La fel și părinților: știu ce simțiți, fiți puternici și încrezători! Succes tuturor, pumnii strânși!”, a mai scris Irina Fodor în postare.

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