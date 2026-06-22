Explozia s-a produs în Ras Laffan, zona-cheie pentru gazele Qatarului

Ras Laffan Industrial City este principalul centru al QatarEnergy pentru producția și exportul de gaze naturale lichefiate. Zona are o capacitate totală de producție de 77 de milioane de tone pe an, prin 14 linii de producție. Explozia nu a avut loc însă, potrivit informațiilor disponibile până acum, direct la terminalele de export GNL, ci la instalația Barzan, care alimentează piața internă cu gaze.

QatarEnergy reports an explosion at the Barzan local gas supply facility in the LNG complex of Ras Laffan which processes the gas extracted from the North Dome.



Impact #geoposted at 25.903675,51.581105pic.twitter.com/A28D20PkIc



S: https://t.co/llv8osTiru pic.twitter.com/VEKBEKcvdi — OSGINT (@posted_news) June 21, 2026

QatarEnergy nu a precizat dacă instalația a fost avariată în urma exploziei.

Autoritățile spun că nu există pericol pentru populație

Ministerul de Interne din Qatar a transmis că explozia a fost provocată de o defecțiune tehnică apărută în timpul operațiunilor la fabrică. Autoritățile au precizat că nu au fost detectate scurgeri periculoase și că nu există un risc pentru siguranța publică.

Rescue teams search for 18 missing people after explosion and fire at Qatar's Ras Laffan Industrial City wound dozens, with authorities attributing incident to technical malfunction pic.twitter.com/B2tNheEGjo — TRT World Now (@TRTWorldNow) June 22, 2026

Inițial, autoritățile anunțaseră că nu există răniți. Ulterior, bilanțul a fost actualizat la 54 de persoane rănite și 18 dispărute. Operațiunea de căutare este coordonată de Grupul Internațional de Căutare și Salvare din Qatar, afiliat forței de securitate internă Lekhwiya, împreună cu echipele de apărare civilă.

Bubuitura s-a auzit până în Doha

Un martor Reuters a relatat că o bubuitură puternică s-a auzit în capitala Doha, aflată la sud de Ras Laffan. Detaliul arată cât de puternică a fost explozia produsă în zona industrială. Instalația Barzan are o capacitate de 1,4 miliarde de picioare cubice de gaz pe zi și furnizează gaze prin conducte pentru industriile locale și pentru sectorul de producere a energiei electrice din Qatar.

🚨🇶🇦 BIG BREKING: Emergency response underway in Qatar: 54 injured and 18 missing reported following an explosion at a gas facility in the Ras Laffan Industrial Zone. The Ministry of Interior is currently conducting search operations.#Qatar #RasLaffan pic.twitter.com/XNz7yummhn — Manakdeep Singh (@ManakdeepSingh) June 22, 2026

Instalația poate produce și etan, condensat, gaz petrolier lichefiat și sulf, atât pentru piața internă, cât și pentru export.

Ras Laffan, unul dintre cele mai importante noduri energetice din lume

Ras Laffan este unul dintre cele mai importante noduri energetice din lume. Qatarul este un jucător major pe piața gazelor naturale lichefiate, iar orice incident în această zonă este urmărit atent de piețele de energie.

În martie, două dintre cele 14 linii de producție GNL ale Qatarului și una dintre cele două instalații gas-to-liquids au fost avariate în atacuri legate de războiul dintre SUA, Israel și Iran. Reuters a scris atunci că 17% din capacitatea de export GNL a Qatarului a fost afectată, iar reparațiile ar putea dura ani.

Pentru moment, autoritățile din Qatar nu au anunțat dacă explozia de duminică seară va afecta producția sau exporturile de gaze.

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