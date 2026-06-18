Foamea începută sub baronul local Bolojan ar continua și sub baronul local Veștea 

–la fel ca Bolojan, Veștea nu pare să priceapă mult din economie; moderatorul gazdă a încercat să-i ridice mingea la fileu de mai multe ori ca să puncteze măcar un pic pe partea de măsuri de întărire a economiei, dar nu prea a avut cu cine să joace acest joc;

–la fel ca Bolojan, a fost unul dintre marii cheltuitori de fonduri publice în timpul dezastruoaselor guvernări Ciucă+Ciolacu (dezastruoase pentru finanțele României, nu pentru clientela lor de partid, desigur!); se laudă că a reușit să termine diverse proiecte de interes local, cu mulți bani publici primiți de la bugetul de stat și/sau din fonduri europene (precum aeroportul din Brașov), fără să conteze prea mult eficiența acelor investiții publice (la fel ca și la aeroportul din Oradea, stadionul din Oradea și altele asemenea);

–la fel ca Bolojan, pare că nici el nu prea le rupe în engleză; s-a autoevaluat în CV la nivelul B1 (prag), adică cică ar înțelege ideile principale din texte clare pe teme familiare. Bolojan nu pretinde a ști engleză nici măcar la nivel de A1 (descoperire) sau A2 (supraviețuire), deci…

-în favoarea lui Bolojan în această comparație, acesta a absolvit 2 facultăți de stat la Timișoara, adică mult peste facultatea fantomă din Brașov absolvită de Veștea (ceva la nivelul lui Ciolacu la Ecologică),

-în favoarea lui Veștea, ar putea fi atitudinea declarată aparent sincer de a căuta câteva măsuri cu impact social pozitiv, contrare celor cu caracter sadic luate de Bolojan împotriva mamelor gravide, persoanelor cu handicap, bolnavilor adevărați (nu celor închipuiți) de boli grave etc.

–la fel ca Bolojan, și Veștea e dechis la negociere cu AUR și ceilalți extremiști. Bolojan petrecea 1 (sau chiar 2 ore), fără greață, cu filo-rusa Diana Iovanovici Șoșoacă (SOS) în iulie 2025, înainte să decidă să îngroape consumul și economia României cu creșterea TVA și a altor taxe; iar în martie 2026 negocia cu AUR, fără greață, pentru a contracara pretențiile PSD pe bugetul care era în Parlament la aprobare;

–la fel ca Bolojan, pare că nu pricepe rostul dezbaterii parlamentare în democrație; așa cum și Bolojan a trecut cu viteza luminii prin Parlament legile de aprobare a bugetului public național (legi de importanță maximă), și Veștea zice că ar încerca trecerea în maximă viteză prin Parlament a listei de miniștri și programului de guvernare (încă neanunțate public la data redactării acestui text, respectiv 17.06.2026 orele 17.30).

Nu mi-a fost clar dacă Veștea are același nivel precar de pricepere a Constituției ca Bolojan. De exemplu, dacă te uiți la decizia pe care a impus-o la PNL luni 15.06.2026, Bolojan sigur ori nu a auzit ori nu-i pasă de interzicerea mandatului imperativ pentru parlamentari prin articolul 69 din Constituție…

Dacă tot a vrut să dea mandatul de prim-ministru PNL (dar altui lider decât Bolojan cel demis de Parlament pe 5.05.2026 cu vot covârșitor), de ce Nicușor Dan nu a desemnat un candidat la funcția de prim-ministru cu școală ca lumea, care a făcut performanță și în mediul privat (în exercitarea libertății economice, că de-aia se numesc liberali), capabil să reprezinte cu cinste România la nivel internațional?

După Bolojan, care nefiind capabil să gândească economie cu mintea lui, s-a luat după tot felul de sfătuitori și a prăbușit economia la un nivel încă neconstientizat pe deplin, tot unul din categoria asta a găsit?

După Bolojan, care în februarie – mai 2025 era singurul șef de stat și de guvern din UE care mergea la Consiliul European însoțit de translatoarea cu care se plimba pe acolo printre mese, ca să nu se facă de râs dacă-i zicea vreun lider european ceva și nu știa dac-o fi de bine sau de rău, tot unul de acest nivel a găsit?

Va fi foarte important care vor fi mințile care vor gândi măsuri economice, pe care noul guvern să le asume formal/politic, chiar fără să le înțeleagă.

Doamne, miluiește-ne pe noi, românii, după mare mila Ta, că mare nevoie avem!