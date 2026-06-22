Spania urmează modelul Italiei

Noua tendință, care câștigă teren în marile destinații turistice europene, le permite turiștilor să rezerve online umbrele de soare, șezlonguri, locuri de parcare și chiar produse precum crema de protecție solară, fără să fie nevoiți să se deplaseze de pe plajă.

Potrivit companiei de tehnologie 1NCE, specializată în Internet of Things (IoT), fenomenul este deja bine dezvoltat în Italia și începe să fie adoptat și în Spania.

„Această nouă tendință pentru vacanțele de vară, apărută în Italia, începe deja să se extindă și în alte țări turistice, printre care și Spania, iar totul pare să indice că a venit pentru a rămâne. ”, subliniază reprezentanții companiei.

Internet of Things (IoT) reprezintă conectarea obiectelor și serviciilor la internet pentru a permite gestionarea lor în timp real. După hoteluri, muzee și transporturi, tehnologia începe acum să schimbe și modul în care funcționează plajele.

Rezervări online pentru umbrele, șezlonguri și parcare

Sistemul permite turiștilor să efectueze online o serie de operațiuni care până acum se realizau direct pe plajă.

Conform datelor prezentate de 1NCE, utilizatorii pot rezerva din aplicații mobile:

umbrele de soare;

șezlonguri;

locuri de parcare;

accesul la zone sportive;

servicii Wi-Fi;

dulapuri și seifuri automate.

Totul este gestionat digital și actualizat în timp real.

Crema de protecție solară, livrată direct la șezlong

Unul dintre cele mai interesante exemple vine din Italia, țară considerată pionier în dezvoltarea plajelor inteligente.

Reprezentanții companiei evidențiază cazul regiunii Veneto, unde stațiuni precum Bibione oferă hărți interactive prin care turiștii pot rezerva online până la 18.000 de umbrele de soare.

Mai mult, în localitățile din apropierea Veneției au fost introduse sisteme care permit comandarea și livrarea produselor direct pe plajă.

Localitățile din apropierea Veneției au implementat sisteme care permit utilizatorilor să cumpere și să primească produse, precum crema de protecție solară, direct pe șezlongul lor.

Conceptul de plajă inteligentă nu se limitează doar la confort și tehnologie, ci urmărește și creșterea accesibilității pentru diferite categorii de turiști.

Analizele din industrie arată că noile spații sunt adaptate persoanelor cu mobilitate redusă și includ zone special amenajate pentru anumite categorii de vizitatori.

Printre acestea se numără:

spații dedicate persoanelor care călătoresc singure;

zone pet-friendly pentru turiștii însoțiți de animale de companie;

infrastructură adaptată persoanelor cu dizabilități.

Dușuri, vestiare și seifuri gestionate de pe telefon

Pe lângă rezervarea șezlongurilor și a umbrelelor, utilizatorii pot controla și alte servicii direct din aplicații.

Oamenii pot gestiona digital rezervările pentru dușurile cu apă caldă, accesul la vestiare și la zonele sportive, precum și închirierea de dulapuri sau seifuri automate, pentru a preveni furturile pe litoral.

Spania, a doua cea mai vizitată destinație turistică din lume după Franța, cu aproape 100 de milioane de vizitatori anual, încearcă astfel să modernizeze experiența turiștilor și să gestioneze mai eficient fluxul de vizitatori pe litoral.

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