Găinile pot fi răcorite cu gustări congelate pe timp de vară, oferindu-le o modalitate sănătoasă și distractivă de a combate căldura. Potrivit Agrarheute, crescătorii amatori pot crea „înghețată pentru pui” prin congelarea legumelor precum mazărea, bucățile de castravete sau salata verde, alături de ierburi aromatice, în apă. Aceste gustări nu doar că le mențin active, dar oferă și o activitate îmbogățitoare pentru păsări.

Prepararea este simplă: gustările pot fi congelate într-un bol, o tavă sau chiar într-o găleată, conform recomandărilor.

Este esențial ca aceste suplimente să completeze o dietă echilibrată, iar în zilele toride, apa proaspătă și locurile umbroase rămân indispensabile pentru bunăstarea găinilor. Astfel, crescătorii pot preveni stresul termic, menținând păsările sănătoase și energice în sezonul cald.

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