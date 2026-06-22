Pentru un nou început. Relansarea României prin puterea democrației

Vineri, 19.06.2026, l-am văzut pe omul Nicușor Dan foarte obosit la conferința de presă de la Bruxelles. Cred sincer că meseria de președinte al României este, probabil, cea mai grea din sistemul public din România. Nu este o surpriză faptul că un om cu CV-ul și profilul său este depășit de complexitatea acestui loc de muncă și, uneori, strivit de presiunile puse asupra lui. Dar, să nu uităm că el a ajuns președinte nu pentru meritele sale/realizările sale administrative, ci în principal pentru că motoarele democrației, adică partidele politice parlamentare, s-au umplut de prea multă mizerie, iar poporul român a respins (în majoritatea lui), mai ales din punct de vedere moral, soluțiile propuse de acestea la alegerile din noiembrie 2024 și mai 2025.

În același timp, cred că, pentru restul de aproape 4 ani din mandatul său, în interesul României, Nicușor Dan ar avea mare nevoie de sprijin din societate, din partea oamenilor neimplicați (încă) în politică, pentru a face față jocului distructiv al conducerilor actualelor partide parlamentare. Evident, asta dacă și el este deschis să primească sprijin din această zonă a societății, în loc să apeleze la soluții de genul foștilor servitori ai regimurilor de tristă amintire Băsescu-Udrea/Iohannis (sau la alte asemenea pseudo-soluții din vechea clasă politică îmbătrânită în rele), adică la persoane lipsite de competența cerută de complexitatea funcției de prim-ministru…

Cred că este de esența democrației ca un reprezentant ales al poporului să-și ducă până la capăt mandatul încredințat de alegători, iar acel mandat să fie întrerupt înainte de termen doar în cazuri de excepție, bine justificate, conform literei și spiritului legii. De aceea, dezavuez apelurile/apropo-urile la suspendarea președintelui Dan, făcute de oameni din tabăra Bolojan în ultima perioadă. Ei mizează pe erodarea susținerii președintelui din partea poporului român și pe probabilitatea demiterii lui Nicușor Dan, dacă s-ar ajunge la referendum, dar uită că, pentru suspendarea președintelui de către Parlament, Constituția impune condiția „săvârșirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituției”.

E adevărat că, în 2012, majoritatea parlamentară care l-a suspendat pe președintele de atunci, Traian Băsescu, nu a ținut cont de această cerință constituțională imperativă, ci a mizat tot pe impopularitatea președintelui din acel moment. Avizul Curții Constituționale de atunci (cerut imperativ și fără rușine a fi dat în doar 48 de ore) nu prea le-a confirmat majoritatea susținerilor, dar asta nu i-a oprit să-l suspende pe președintele țării.

Tabăra Bolojan mizează că, prin jocul lor distructiv împotriva învestirii unui guvern condus de unul din candidații slabi la funcția de prim-ministru, propuși de președintele Dan, va reuși să forțeze alegeri anticipate. Dar asta nu de dragul românilor, ci dintr-un motiv mai pragmatic: ca să nu apuce magistrații să aprindă lumina în cămara lor! Evident, cu sprijinul uriașului lor aparat de propagandăm, ei încearcă să facă majoritate în Parlament contra epuizatului Nicușor Dan, ca să-l suspende (fără să conteze cerințele Constituției), acesta să fie demis de poporul român la referendum, iar apoi ei să câștige și alegerile prezidențiale, să preia conducerile serviciilor de informații, să-și pună la conducerea parchetelor procurorii lor, etc. Se vorbește de tandemuri de genul Ilie Bolojan-Laura Codruța Kovesi/Maia Sandu… Cică din cauza asta Bolojan ar merge des în Republica Moldova în ultimul timp, la tot felul de întâlniri politice/electorale (chiar neglijându-și obligațiile legale de vicepreședinte al CSAT, când Galațiul a fost atacat în zonă dens locuită cu o dronă inamică).

Ce aș propune, în interesul poporului român, în actualul context de crize multiple (politică, economică, socială, morală, constituțională)?

Eu cred că nu vom însănătoși România fără întoarcerea la esența democrației. Democrația înseamnă puterea poporului, exercitarea suveranității conform Constituției: Suveranitatea națională aparține poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice și corecte, precum și prin referendum. Niciun grup și nicio persoană nu pot exercita suveranitatea în nume propriu. (conform art. 2 din Constituție). Concret, acum asta ar putea însemna:

1. Învestirea rapidă a unui nou guvern cu puteri depline, cu cel puțin câteva măsuri concrete de luat pe termen scurt, mai exact în următorul an de zile. Evident, principalul responsabil politic (nu singurul) pentru performanța acestui nou guvern ar fi președintele Dan, dar e posibil ca performanța la guvernare în următorul an să nu fie mai slabă decât a guvernării Bolojan+USR+PSD+UDMR din ultimul an, vom vedea…

2. Organele reprezentative alese în vâltoarea electorală dintre noiembrie 2024-mai 2025 (Parlamentul și Președintele României) să-și ducă mandatul până la capăt! Dacă actualul mandat dat de alegători nu este îndeplinit (așa cum îi duce pe ei capul), de ce ar mai veni oamenii la vot din nou, vor mai avea vreo încredere că votul lor chiar contează la ceva? Evident, cei care au declanșat prematur campania electorală pot să continue să se pregătească, așa cum făcea pe timpuri Borcea de la Dinamo pentru Liga Campionilor (unde nu au mai ajuns, până la urmă)… Echipa propusă de Ilie Bolojan la conducerea PNL spune multe…

3. Aprinderea luminii de către magistrați, în cămările guvernărilor centrale și locale din ultimii ani (cel puțin din 2020 încoace), unde se află nu doar șobolani uriași (îngrășați din banii publici drenați de clientelele politice ale partidelor aflate la guvernare, a se vedea creșterea uriașă a datoriei publice a României în acești ani), dar și schelete, fantome și alte asemenea entități (dacă tot s-a dat tonul la folosirea de metafore). Cred și acum, așa cum am crezut mereu, că rolul magistraților corecți este esențial în democrația noastră constituțională! Președintele Dan avea dreptate anul trecut în campania electorală când spunea că nefuncționarea corectă a sistemului judiciar în ultimele decenii este una din marile probleme ale României. Mai sunt judecători în România? Eu cred că da, vom vedea și asta…

4. Apoi, schimbarea legislației care în prezent favorizează actualele partide parlamentare (care au eșuat atât de grav în a-și îndeplini rolul constituțional), prin: finanțări uriașe de la bugetul de stat (subvenții, decontări, sedii, etc), posibilitatea manipulării calendarului electoral (cu care s-au jucat și în 2024 PSD+PNL până le-a ieșit pe nas), praguri mari (de semnături și de voturi) pentru intrarea altor forțe politice în parlament, alegeri locale într-un singur tur, reguli privind reprezentarea partidelor în secțiile de vot, etc.

Post scriptum – la ora redactării acestui articol de opinie, încă nu erau anunțate public propunerile lui Adrian Veștea de listă de miniștri și program de guvernare.

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