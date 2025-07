Gabriela Cristea a recunoscut că a fost infidelă. L-a înșelat și regretă: „A fost cea mai grea lună din viața mea”

Gabriela Cristea, una dintre cele mai cunoscute figuri din televiziunea românească, a vorbit deschis despre episoade mai puțin cunoscute din viața sa amoroasă. Înainte de a-l întâlni pe Tavi Clonda, actualul ei soț și tatăl celor două fetițe, vedeta a traversat mai multe relații tumultuoase, unele marcate de alegeri de care acum nu se mai simte mândră.

Cu sinceritate, Gabriela a recunoscut că, în urmă cu mulți ani, a „gustat din fructul interzis” și a fost infidelă partenerului de atunci, timp de o lună. Vedeta a explicat că nu este o experiență de care să fie mândră, ba chiar dimpotrivă – este un episod pe care îl regretă profund.

„Să vă spun din experiența mea, apropo de înșelat, care este foarte scurtă. Am înșelat o singură dată, doar o lună de zile și a fost cea mai grea lună din viața mea. Eu nu am înțeles de ce trebuie să faci… este un efort atât de mare încât eu am zis: Stop! Până aici”, a declarat chiar Gabriela Cristea în cadrul unei emisiuni TV pe care o prezenta.

În prezent, Gabriela se declară fericită și împlinită în viața personală, iar alături de Tavi Clonda formează unul dintre cele mai sudate cupluri din showbizul autohton.

Gabriela Cristea regretă mariajul cu Marcel Toader

Gabriela Cristea a vorbit, într-un interviu recent, cu o sinceritate dezarmantă despre una dintre cele mai controversate și dificile etape din viața ei personală: mariajul cu Marcel Toader. Vedeta a recunoscut că acea perioadă a fost o greșeală, iar decizia de a se căsători cu fostul om de afaceri, care a decedat în 2019, a fost una pe care o regretă profund.

Să nu mă fi măritat cu el”, a fost răspunsul tranșant oferit de Gabriela Cristea atunci când a fost întrebată ce ar schimba, dacă ar putea, în acea relație. Declarația a fost făcută pentru viva.ro și nu lasă loc de interpretări: vedeta își asumă cu maturitate trecutul și nu mai dorește să-l edulcoreze.

„Da… De ce să nu recunosc cinstit?”, a adăugat ea, recunoscând că mariajul i-a provocat nu doar suferință emoțională, ci și pierderi financiare semnificative.