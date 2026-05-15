Cel mai des în ultima perioadă s-a auzit că Gabriela Cristea l-ar înlocui pe Cătălin Măruță la PRO TV, prezentator care a rămas fără emisiune în luna februarie a acestui an. Însă soția lui Tavi Clonda a făcut lumină în privința „ofertei” care a apărut în mediul online.

Gabriela Cristea nu a discutat cu șefii de la PRO TV

„A fost o situație amuzantă atunci când am citit în presă despre faptul că pleacă Cătălin Măruță și eu îi voi lua locul, pentru că n-a fost niciodată vorba de așa ceva. Eu am o relație de prietenie și colaborare cu Cătălin Măruță și faptul că am venit la PRO TV, în emisiunea lui, a fost pentru că el m-a invitat. Invitația n-a venit de la stafful PRO TV, ci direct de la el. Și n-am avut niciodată o discuție despre venirea mea la PRO TV! Așa că nu știu de unde a pornit toată această situație.

Mai amuzant era că m-au sunat, din toate trusturile de presă, diverși prieteni care îmi spuneau că sigur este așa. Ba unii chiar mă sunau și nu așteptau să le spun nimic, mă felicitau direct. Și eu le spuneam: Mai așteptați cu felicitările, că nici măcar nu am fost sunată de cei de la PRO TV! Nu știu cine a lansat acest zvon și cum de cei care au scris despre acest lucru n-au avut curiozitatea să pună mâna pe telefon și să mă întrebe și pe mine dacă e adevărat sau nu”, a spus Gabriela Cristea pentru Viva.

Chiar dacă a afirmat că de la PRO TV nu a primit nicio ofertă, prezentatoarea TV a dezvăluit că a fost asaltată cu propuneri și încă este sunată pentru a se întoarce în televiziune, dar fără a spune de către cine.

„În prima lună după ce am plecat și am anunțat că plec din televiziune am primit enorm de multe propuneri, dar nu ăsta era scopul meu. Și de atunci cred că în fiecare lună am primit cel puțin una sau două propuneri, dar nu a fost nimic care să mă facă să mă răzgândesc. Ce pot să spun e că la momentul acesta nu există un format de televiziune pe piața din România după care să tânjesc. Nu e nimic care să fie potrivit pentru mine la momentul acesta. Nu știu care ar fi formatul și depinde foarte mult și de perioada în care primești oferta, cum ești tu la momentul acela cu cariera.

Eu acum sunt foarte liniștită și îmi permit să spun pas. Și cred că cel mai important e că mă concentrez pe faptul că fac un proiect pentru mine, mă apuc de podcast și cred că asta e cel mai important. Asta simt să fac în momentul ăsta și este un lucru nou, interesant și inedit pentru mine, și asta mă stimulează la momentul acesta”, a adăugat Gabriela Cristea pentru Viva.

Prezentatoarea nu s-ar întoarce pe micile ecrane

Mai mult decât atât, fosta vedetă TV a dat de înțeles și că nu va reveni prea curând pe micile ecrane.

„Nu știu dacă mă voi mai întoarce vreodată în televiziune. Ideea este că acum muncesc doar pentru mine și îmi fac programul așa cum consider eu de cuviință. Recunosc că mă simt flatată că oamenii își doresc să vadă în continuare programe de televiziune cu mine, dar acum este momentul pentru mine și pentru familia mea, așa că nu vor avea ocazia să mă vadă prea curând la un post de televiziune”, a încheiat Gabriela Cristea interviul pentru Viva.

