A fost bătut cu bâta, ţinut flămând şi obligat să doarmă afară. Cruzimea femeii a șocat autoritățile.

O mamă este acuzată de rele tratamente aplicate minorului după ce și-a torturat propriul fiu, potrivit televiziunii PRO TV.

Procurorii din Bihor au deschis un dosar penal pe numele unei femei acuzate de agresarea și abandonarea propriului copil.

Conform probatoriului, minorul a fost supus unor condiții inumane: acesta ar fi fost bătut în repetate rânduri, privat de alimente și apă, și forțat de propria mamă să înfrunte temperaturile scăzute dormind sub cerul liber. Autoritățile investighează acum întreaga sferă a abuzurilor semnalate.

Trauma suferită de minor a avut consecințe severe asupra sănătății sale, oboseala fizică și psihică extremă împiedicându-l să mai meargă la școală.

Epuizat fizic și psihic

Acuzată de rele tratamente aplicate minorului, o femeie este suspectată că și-a adus fiul (născut în 2011) într-o stare de degradare fizică și morală fără precedent.

Violența și neglijarea l-a lăsat pe băiat epuizat psihic, acesta încetând să mai frecventeze școala. Procurorii subliniază că întreg procesul de dezvoltare al copilului a fost pus în pericol de comportamentul despotic al mamei.

Procurorii au stabilit că, în septembrie 2025, mama și-a abandonat copilul într-un apartament din Beiuș. Timp de jumătate de lună, minorul a fost nevoit să trăiască singur și fără nicio supraveghere, având la dispoziție doar banii lăsați de femeie pentru a-și purta singur de grijă.

Anchetatorii au stabilit că minorul a fost lăsat singur în locuință, fără a merge la școală, în timp ce mama sa era în străinătate. Totodată, dosarul scoate la iveală o violență domestică de lungă durată; în ultimii doi ani, femeia și-ar fi lovit fiul în mod repetat cu palma, pumnul și un încălțător, supunându-l unui stres psihic și fizic continuu prin injurii și agresiuni.

Anul acesta, în 27 aprilie, l-a lovit pe copil cu o piatră în picior.

Agresoarea, pusă sub control judiciar

„În noaptea de 26/27.04.2026, la adresa din comuna Lazuri de Beiuş, sat Cusuiuş, judeţul Bihor, l-a obligat şi i-a impus persoanei vătămate minore M.P.A să doarmă afară, învelindu-se/ acoperindu-se cu un sac de dormit, fiind nevoit să-şi facă foc în exteriorul casei pentru a se încălzi, iar ulterior, i-a luat sacul de dormit şi s-a întors în casă(…)”, arată procurorii. Totodată, în aceeași perioadă, copilul a fost ţinut fără mâncare şi fără apă.

Pe data de 11 mai 2026,, Judecătoria Beiuş a respins propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Beiuş de arestare preventivă a femeii, plasând-o sub control judiciar.

